Animação ‘As Tartarugas Ninja: Caos Mutante’ ganha trailer e previsão de estreia no Brasil; veja

A Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira, 6, mais detalhes de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante. A nova animação, com produção assinada por Seth Rogen ao lado de Evan Goldberg e James Weaver, já tem trailer legendado e previsão para estrear no Brasil no segundo semestre.

Cena de 'As Tartarugas Ninja: Caos Mutante' Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Paramount Brasil

Após anos se escondendo dos humanos, os irmãos tartarugas decidem fazer atos heroicos para conquistar os corações em Nova York, nos Estados Unidos, e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de um novo amigo, April O’Neil, eles enfrentam um misterioso sindicato do crime, mas a situação logo se complica, quando eles libertam um exército de mutantes.

Distribuído pela Paramount Pictures e a Nickelodeon Movies, o longa é uma produção da Point Grey, baseado nos personagens criados por Peter Laird e Kevin Eastman.

O elenco de dublagem original conta com Post Malone, Jackie Chan, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Ice Cube e o próprio Seth Rogen.