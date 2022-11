Anne Hathaway fala sobre sequência de ‘O Diabo Veste Prada’: ‘Não sei se pode acontecer’

Publicidade

Em entrevista ao talkshow The View, com Whoopi Goldberg, Anne Hathaway falou sobre a possibilidade de reviver Andrea Sachs, ou melhor, Andy, no clássico O Diabo Veste Prada. A atriz que esteve ao lado de Meryl Streep no longa de 2006 e muitos fãs torcem para uma sequência.

Em 'O Diabo Veste Prada', Miranda Priestly tem atitudes abusivas com as suas funcionárias Foto: Divulgação/IMDB

Questionada sobre uma possível sequência, Hathaway acredita que hoje o mundo está muito mais digitalizado e por isso, não faria sentido um novo filme.

“Não sei se pode haver. Eu só acho que o filme foi em uma era diferente. Agora, tudo ficou tão digital, e esse filme está centrado em torno do conceito de produzir uma coisa física, e é apenas muito diferente agora”, disse. Para a atriz, seria interessante um remake do filme, com novas escolhas para interpretar a dupla.

“É tentador pensar em Andy e Emily precisando pegar o café de Miranda e ela estar em algum lugar na Europa e, em seguida, ao longo do caminho, eles pegam Stanley Tucci, na Itália, que está em um restaurante. É tentador, mas acho que não vai acontecer. Eles poderiam refazer, pegar algumas pessoas novas e fazê-lo”, completou.

Assista a entrevista completa em inglês:

