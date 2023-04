Any Gabrielly e Fábio Porchat criam diálogo entre Moana e Olaf em ‘Que História É Essa?’; assista

A cantora Any Gabrielly e o humorista Fábio Porchat criaram um momento icônico para os fãs da Disney nesta terça-feira, 4.

Durante a abertura do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, Any, que dublou a personagem Moana no filme sobre a princesa, e Porchat, que viveu Olaf em Frozen, fizeram um diálogo entre as duas figuras infantis.

Any Gabrielly participou do programa 'Que História É Essa, Porchat?' nesta terça-feira, 4. Foto: Reprodução de vídeo/GNT

O comediante brincou sobre querer ir a Motunui, o lar da princesa, e a cantora perguntou se Olaf não tem medo do verão. Ele, então, responde que gosta de “abraços quentinhos”. “Nesse frio que está aqui, vai ser um bom abraço quentinho”, brincou a artista.

Assista à cena:

A INTRODUÇÃO DE MILHÕES! Any Gabrielly e Fábio Porchat abrindo o programa com direito ao diálogo entre Moana e Olaf 💖



ANY GABRIELLY NO PORCHAT



Reprodução: GNT | GloboPlay pic.twitter.com/rORHheREB4 — Any Gabrielly Source | Fan Account (@AnyGSource_) April 5, 2023

Any participou do programa do humorista ao lado do cantor Xamã e da jornalista Natuza Nery. A artista contou sobre uma festa infantil em que apareceu vestida de Moana.

Continua após a publicidade

Recentemente, ela deixou o grupo Now United para investir em uma carreira solo internacional. Nesta terça, a cantora assinou um contrato com a Republic Records, mesma gravadora de Taylor Swift e Ariana Grande.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais