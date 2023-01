Após criticar BBB, Ícaro Silva diz que já tem favorita nesta edição

O ator global Ícaro Silva declarou que pretende assistir à edição deste ano do Big Brother Brasil e que já tem a sua candidata a levar o prêmio do reality: Aline Wirley, ex-Rouge. Na edição passada, o artista fez duras críticas ao programa e se envolveu em uma troca de farpas com Tiago Leifert, ex-apresentador da atração da emissora carioca.

Nas redes sociais, o ator postou fotos da cantora e declarou torcida para Aline. “Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã”, escreveu. “Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do País inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é.”

Ícaro disse que, se for preciso, faz mutirão a favor da cantora. “Te amo, honro e respeito suas escolhas e se precisar, até mutirão eu vou puxar (inclusive tenho que entender o que é isso exatamente)”, completou o artista.

Confusão com Tiago Leifert

Na edição passada, Ícaro negou uma possível participação na casa mais vigiada e criticou o programa, chamando a atração de “medíocre”. Tiago Leifert, que comandava o BBB, rebateu o ator e afirmou que o reality pagava o salário dele.