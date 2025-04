Após desabafo no BBB 25, mãe de Vinícius declara apoio ao filho: ‘Jamais estará sozinho’

Orgulhosa, a mãe de Vinícius celebrou a coragem do filho. “O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho, sobretudo agora”, afirmou.

Marlene ainda enviou uma mensagem direta para Vinícius: “Que ele é muito amado, que ele é abençoado e ungido por Deus, que é motivo de orgulho para nós, e que jamais estará sozinho. Independente do que o mundo diga ou faça, ele sempre terá para onde voltar.”