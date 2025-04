Após falas preconceituosas, público pede a expulsão de Mickey Rourke de ‘Big Brother’ dos famosos

Mickey Rourke, um dos participantes do Big Brother Celebridades no Reino Unido, promoveu falas homofóbicas e misóginas dentro do reality. Internautas pedem a expulsão do ator americano, que ficou famoso nos anos 1980.

PUBLICIDADE Em um dos recortes mencionados por usuários das redes sociais, ele pergunta para Jojo Siwa se ela era “gay”. Após a resposta, Mickey diz que “se ficar por mais de quatro dias, ela não será mais ‘gay’”. A cantora e apresentadora retruca que ainda continuaria com sua sexualidade e dentro de “um relacionamento feliz”. Depois, junto de outros, o ator afirma que vai “tirar a lésbica do jogo”.

Em seguida, ele utiliza a gíria “fag”. Em inglês britânico, ela pode se referir ao uso de cigarros. Entretanto, nos Estados Unidos, é um termo pejorativo contra a comunidade LGBT.

Publicidade

“Estou achando muito desconfortável assistir ao Mickey Rourke no Big Brother Celebridades. Ele precisa ser retirado”, disse uma.

“Removam Mickey Rourke da casa do Big Brother”, escreveu outra.

Na noite de estreia do programa, ele também viralizou por apresentar um comportamento misógino contra a apresentadora AJ Odudu, quando a puxou para perto e realizou comentários sobre sua vestimenta.

Mickey Rourke é criticado por hábitos de higiene

Também durante sua estadia no programa britânico, Mickey foi criticado por participantes e usuários de redes sociais após escovar os dentes na pia da cozinha.

Publicidade

“Mickey Rourke escovando seus dentes na pia da cozinha é criminoso”, reclamou um seguidor.