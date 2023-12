Após ‘Wandinha’, Netflix planeja série sobre outros personagens da ‘Família Addams’; saiba detalhes

Após o sucesso de Wandinha, a Netflix está buscando mais personagens do universo da Família Addams para novas séries. O mais cotado deles é o de Tio Chico, personagem vivido por Fred Armisen. A informação é do site Bloomberg.

Tio Chico, vivido por Fred Armisen. Reprodução YouTube/Netflix Foto: Reprodução YouTube/Netflix

A Netflix está negociando com a MGM e a Amazon, detentoras dos direitos da Família Addams, para viabilizar mais produçōes em torno da história. A Família Addams, vale lembrar, é uma criação do cartunista Charles Addams e teve sua primeira versão para a tv exibida ainda em 1964.

Jenna Ortega (Wandinha) e Victor Dorobantu (Mãozinha) nos bastidores de Wandinha Foto: Vlad Cioplea/Netflix

Wandinha, protagonizada por Jenna Ortega, estreou em novembro de 2022 , com produção executiva de Tim Burton. A segunda temporada está em pré-produção — ainda sem data oficial de estreia, pois a greve de roteiristas também impactou na produção da obra.

A série, que conta a história da filha de Mortícia e Gomes Addams, é o programa em inglês mais popular da Netflix de todos os tempos, superando até Stranger Things. Com o sucesso, o serviço de streaming parece de olho no modelo de franquias que vem sendo padrão do cinema de Hollywood.