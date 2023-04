‘Aquaman 2′: Warner anuncia que estreia de filme será antecipada

Mais uma mudança no calendário de lançamentos da Warner foi anunciada. Aquaman 2 teve sua estreia adiantada para o dia 20 de dezembro deste ano.

O longa tinha sido adiado para ser lançado no Natal, mas, segundo o site Deadline, a produção sobre o Rei dos Mares precisou trocar de data com outro filme da Warner.

The Color Purple, a nova adaptação de A Cor Púrpura, que chegaria nos cinemas no dia 20 de dezembro vai estrear no feriado.

O longa tem produção de Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. O Deadline ainda revelou que Minecraft, o filme baseado no jogo e estreado pelo mesmo protagonista, Jason Momoa, estreia no dia 4 de abril de 2025.