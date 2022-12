Aquário que explodiu em Berlim foi cenário de filme brasileiro com Wagner Moura

O filme Praia do Futuro (2014), de Karim Aïnouz, teve o AquaDom, aquário que explodiu em Berlim, na Alemanha, como cenário do longa estrelado por Wagner Moura. A obra foi a primeira coprodução oficial entre Brasil e o país germânico.

As cenas foram filmadas no local do incidente desta sexta-feira, 16, porque Donato, o personagem do ator, trabalhava como salva-vidas lá. Parte do longa também foi gravado no Ceará.

A história acompanha o protagonista, que se apaixona pelo alemão Konrad (Clemens Schick), sai do Brasil e se muda para a Alemanha. Na tentativa de reencontrar Donato, o irmão caçula, Ayrton (Jesuíta Barbosa), viaja a Berlim.

Barbosa, inclusive, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pelo papel em Praia do Futuro.

Assista ao trailer do filme, com cenas do aquário:

Entenda o caso

Um aquário de vidro de 25 metros de altura e cheio com 1 milhão de litros de água explodiu na manhã desta sexta-feira, 16, em Berlim, atirando cerca de 1.400 peixes exóticos em uma avenida da capital alemã.

O AquaDom, até então considerado o maior tanque cilíndrico do mundo de acordo com os donos da atração turística Sea Life, explodiu pouco antes das 6h (2h em Brasília). Uma onda de água, peixes tropicais e vidro varreu o prédio, que também contém um hotel, cafés e uma loja de chocolates no centro da capital alemã.

O serviço de bombeiros de Berlim disse que duas pessoas ficaram levemente feridas. Cães de resgate estavam vasculhando o prédio em busca de qualquer pessoa que pudesse estar presa sob os escombros, disseram eles.

Veja o antes e depois:

Aquário gigante, que explodiu em Berlim, foi cenário de filme com Wagner Moura