‘Aqui você não é mais bem-vindo’: Shakira manda novas indiretas a Piqué em nova música com Karol G

Shakira voltou a alfinetar Gerard Piqué em sua nova música que foi lançada nesta sexta-feira, 24. TQG é uma parceria com a colombiana Karol G.

Na faixa, as duas artistas refletem sobre relacionamentos passados. Karol G fala do término com o rapper porto-riquenho Anuel AA.

Já Shakira manda recados a Piqué. “Ver você com a nova me doeu, mas estou pronta para o meu. Esqueci o que vivemos, é isso o que tem ofendido você”, diz a cantora em um trecho da canção.

“E até a vida melhorou para mim porque aqui você já não é mais bem-vindo. O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva, eu dou risada”, ironizou.





Primeira música de Shakira sobre Piqué

Continua após a publicidade

A repercussão em torno do término do casamento de Shakira e Piqué aconteceu depois do lançamento da primeira música da cantora sobre o ex. Shakira BZRP Music Sessions 53 foi lançada no dia 12 de janeiro.

Na letra da canção, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.

Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.