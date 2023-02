Arma usada por Harrison Ford em ‘Star Wars’ é leiloada por U$ 1 milhão e quebra recorde

Uma pistola blaster utilizada por Harrison Ford nas gravações da trilogia original de Star Wars foi leiloada por U$ 1 milhão, cerca de R$ 5,23 milhões, e se tornou a arma figurativa mais cara vendida em leilão.

O objeto se tornou famoso nas mãos do ator no papel do personagem Han Solo e foi a única que sobrou das três edições originais feitas para as gravações de Star Wars: Uma Nova Esperança (1979).

A arma foi vendida durante um evento chamado Rock Island Auctions, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e o recorde foi conhecido pelo Guinness, o Livro dos Recordes, na última segunda-feira, 6.

De acordo com a publicação, esperava-se que o objeto fosse vendido por U$ 500 mil, mas um fã da franquia estava tão ansioso para tê-lo em mãos que ofereceu o dobro do valor.

Curiosamente, o recorde anterior também pertencia a uma arma usada no set de Star Wars: uma blaster usada em O Retorno de Jedi (1983), que foi vendida por U$ 550 mil.