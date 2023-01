Arthur Aguiar reflete sobre permanência de Gabriel no BBB 23: ‘Como se nada tivesse acontecido’

Engajado no assunto Big Brother Brasil 23, Arthur Aguiar usou as redes sociais para opinar sobre o Paredão desta nesta semana, formado por Cezar, Domitila e Gabriel. Segundo o campeão da edição 22, a possível volta do modelo pode alterar o rumo do jogo.

Após negar torcida e apoio a Gabriel, Arthur refletiu que alguns aliados afastados do brother podem ter tomado tal atitude para se desassociar de uma possível imagem negativa fora da casa. “Será que as pessoas que estão lá dentro, que se afastaram dele e eram do grupo, fizeram esse movimento pois não concordam com as atitudes dele ou porque ele está queimado aqui fora, na opinião deles?”, questionou o ex-BBB.

Gabriel está no Paredão do BBB 23 nesta semana Foto: Globo

“Se ele voltar, na minha opinião, acredito que as pessoas que se afastaram dele vão voltar a falar com ele, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o motivo do afastamento não foi por não concordar com as atitudes deles, foi simplesmente porque ele estaria queimado aqui fora”, opinou.

Como justificativa ao posicionamento, Arthur declarou ter escutado várias conversas em que determinados participantes apontavam uma possível volta de Gabriel como uma resposta.

Vale relembrar que o então grupo de Gabriel se afastou do modelo em poucos dias confinamento, após Tadeu Schmidt intervir ao vivo no relacionamento do participante com Bruna Griphao. “Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, iniciou o apresentador.

Tadeu Schmidt mandou um recado sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23: ‘Um alerta antes que seja tarde' Foto: Globo

Para contextualizar e concluir o assunto, Tadeu lembrou uma conversa entre o casal: “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”.

O assunto rendeu dentro e fora da casa. Nas redes socais, famosos apoiaram Bruna e alertaram o público sobre as atitudes que reforçavam o relacionamento abusivo por parte do modelo.