Atletas olímpicos trocam farpas e compram briga de Diego Hypolito e Maike no BBB 25

O ginasta Arthur Nory e o nadador Brandonn Almeida trocaram farpas nas redes sociais ao defenderem Diego Hypolito e Maike, que estão confinados na casa do Big Brother Brasil 25. Nory comentou em uma foto publicada por Brandonn no X (antigo Twitter) na última segunda-feira, 31. O nadador é primo de Maike, que também foi atleta, e Nory é amigo de Diego Hypolito.

Diego Hypolito e Maike têm embates no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Nory perguntou: “O que você aprontou com o Diego? Hein? #FICADIEGO”. Na ocasião, Diego estava no Paredão, que resultou na eliminação de Vilma. Brandonn respondeu: “Ué você que deveria me explicar… #timemaike ATÉ O FIM!” O ginasta revidou: “O fim pode ser já na próxima semana. #ficaDiego #foraMaike”. O nadador retrucou dizendo que Maike está no Top 10 e Nory provocou ao revidar que Diego ainda tem Daniele Hypolito na casa, enquanto Maike já perdeu sua dupla, Gabriel.

Troca de farpas Brandonn Almeida e Arthur Nory Foto: @BrandonnPierry via X

Em outra publicação, no mesmo dia, os dois continuaram a troca de farpas. Mais uma vez, Nory disse, em uma publicação de Brandonn, que o que ele havia causado no BBB era surreal, ao que Brandonn retrucou: “Deu para me atacar agora?”. Nory questionou: “Assume então. O que você falou do Di pro seu primo? Você não é boba, e nem inocente.” E o nadador encerrou o assunto comemorando mais uma liderança de Maike.

Troca de farpas entre Brandonn Almeida e Arthur Nory Foto: @BrandonnPierry via X

Na tarde da última quarta-feira, Brandonn postou uma foto abraçado a Nory, dizendo que os dois são melhores amigos e que estaria tudo bem, ao que o ginasta respondeu com um emoji de coração.

Dentro da casa, embate continua

Do lado de fora da casa, as coisas podem estar resolvidas, mas é fato que dentro da casa do BBB 25, Maike e Diego Hypolito têm uma rixa desde o início da temporada. Os dois mencionaram algumas vezes que há algo que trazem de fora da casa, mas nenhum dos dois expôs o que aconteceu.

Na primeira semana de reality, Maike e Gabriel ganharam a Prova do Anjo e colocaram Diego e Daniele no castigo do monstro, além de terem votado nos irmãos para o Paredão. No almoço do anjo, Diego reconheceu Brandonn, primo de Maike na homenagem da família ao ex-nadador. Na ocasião, internautas especularam que poderia haver uma divergência de posições políticas, mas nada foi esclarecido pelos brothers na casa. Depois de eliminado, Gabriel disse que o “santo” dos dois não havia batido. Maike e Diego tiveram uma espécie de guerra fria durante toda a temporada, que explodiu no último Sincerão, em que os brothers tiveram um forte embate. A briga também teve a participação de Vinícius, e foi quando Maike se exaltou pela primeira vez.

Ontem, Maike conversou com Diego mais uma vez, tranquilizando o ginasta de que não o colocaria em alguma consequência ruim caso tivesse que escolher alguém pela dinâmica do “Pegar ou Guardar”, para a qual foi o escolhido. Maike disse ainda que há “coisas que vão além do jogo”.