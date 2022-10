Ator Bill Murray teria beijado funcionária à força em estúdio de gravação

Conhecido por sucessos como Os Caça-Fantasmas, As Panteras e Feitiço do Tempo, o ator Bill Murray foi acusado de assédio sexual. De acordo com informações dadas pelo site Page Six em abril desse ano, e noticiadas pela imprensa internacional, o caso aconteceu durante as filmagens do longa Being Mortal, que foi cancelado após a polêmica.

Inicialmente, os atos de Murray foram classificados apenas como uma “conduta inadequada”. Agora, após informações profundas do site Puck, levaram o longa do diretor Aziz Ansari a ser cancelado. De acordo com o texto, o ator foi acusado de avançar em uma funcionária e ter beijado seu corpo à força, em cima de uma cama que fazia parte do cenário. Segundo ela, o peso do ator cima dela a impedia de se mover.

Murray chegou a assumir em maio desse ano um “comportamento inadequado” no set de gravações de Being Mortal. Ele justificou seus atos dizendo pensar que estava fazendo algo descontraído em declarações ao canal norte-americano CNBC.

“Fiz algo que achei engraçado e não foi levado dessa forma. O mundo está diferente do que era quando eu era uma criança. A empresa e o estúdio queriam fazer a coisa certa. Então, queriam verificar tudo e investigar e então interromperam a produção”, declarou o ator na época.

Em razão da polêmica a Disney, proprietária do estúdio Searchlight, responsável pela produção do filme, suspendeu o longa avaliado em US$ 20 milhões, cerca de R$ 105 milhões. Ainda segundo informações, Bill Murray procurou a vítima para fazer um acordo, pois estava triste com toda a situação. O ator pagou US$ 100 mil à funcionária, aproximadamente R$ 529 mil.