Ator da série ‘Lupin’, Adama Niane morre aos 56 anos

O ator francês Adama Niane morreu aos 56 anos no domingo, 29. Ele interpretava o ex-presidiário Léonard Kone, criminoso na série Lupin, da Netflix. Sem causa revelada, a morte foi confirmada pelo ator Omar Sy, protagonista da produção francesa.

Por meio do Twitter, Omar Sy lamentou a morte do colega. “Envio minhas profundas condolências aos entes queridos de Adama Niane, um grande ator ao lado do qual tive a chance e o prazer de interpretar. Um homem de rara benevolência... Que sua alma descanse em paz”.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Niane nasceu em Paris. Ele fez papéis em diversas produções, como nas minisséries Recursos Desumanos (2020) e A Louva-a-Deus (2017); e os filmes Um Amor Necessário (2019) e Estranhos em Casa (2019). O trabalho mais recente do ator foi na minissérie L’île aux 30 cercueils, que foi lançada no ano passado.