Atriz de ‘Batgirl’ compartilha cena do filme cancelado; assista

A atriz Ivory Aquino, que daria vida à personagem Alysia Yeoh no filme Batgirl, compartilhou neste domingo, 18, uma cena que teria feito parte do longa sobre a heroína da DC Comics.

O filme foi cancelado pela Warner Bros. em agosto deste ano, mesmo com as filmagens encerradas e já estando em fase de pós-produção. Segundo a imprensa americana, o longa teria custado 90 milhões de dólares.

No vídeo publicado por Ivory, é possível ver os bastidores e, em seguida, o resultado de uma sequência de ação de Leslie Grace, que interpretaria a própria Batgirl, e de sua dublê, Emily Cartagena.

Na cena, a protagonista está caindo do teto e se agarra a uma árvore de natal gigante, levando o objeto com ela. “Apenas uau, vocês com certeza fazem uma ótima dupla”, escreveu a atriz na publicação.

Além de Ivory Aquino e Leslie Grace, Batgirl também contaria com Michael Keaton e J.K. Simmons no elenco. Os diretores do longa, Adil El Arbi e Bilall Fallah, lamentaram o cancelamento na época: “Embora o filme estivesse longe de estar pronto, desejávamos que fãs de todo o mundo tivessem a oportunidade de ver o produto final.”

Antes do filme ser oficialmente cancelado, havia sido anunciado que ele seria um lançamento exclusivo da HBO Max, mas a Warner decidiu arquivar o projeto completamente.

De acordo com a Variety, a decisão foi motivada por problemas financeiros da empresa, causados pela pandemia e pela gestão anterior, que decidiu lançar os filmes de forma simultânea no cinema e no streaming em 2021.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais