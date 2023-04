Atriz de ‘Sex/Life’ revela que nunca mais trabalhará para Netflix

Durante participação no podcast Not Skinny But Not Fat, comandado pela atriz Amanda Hirsch, a atriz Sarah Shahi, protagonista de Sex/Life, série da Netflix, comentou que alguns momentos foram desconcertantes e garantiu, “nunca mais vou trabalhar para Netflix”.

A segunda temporada, que estreou em março de 2023, foi a segunda produção mais assistida na semana de lançamento. “Eu não vou criticar a equipe, mas eu não certamente não tive o mesmo apoio que recebi durante a primeira temporada da equipe envolvida na série. Virou algo muito diferente para mim, e eu não tenho medo de falar isso”, disse ela.

“Tive muitos problemas com os roteiros. Eu simplesmente senti que aquilo que funcionou na primeira temporada [não estava mais lá]. Nunca mais vou trabalhar para a Netflix depois disso, mas não posso mentir. Foi um desafio, com certeza”, continuou.

Ainda durante a conversa, Sarah falou que gravar a segunda temporada foi muito mais desafiador do que a primeira. Adam Demos, que interpreta Brad na produção e além de fazer par romântico na série com Billie, personagem da Sarah na série, também é seu marido na vida real. Segundo ela, ambos tiveram pouca interação na segunda temporada.

“O que aconteceu foi que eu trabalhei demais e ele fez muito pouco. Acho que ele aparece em uns 60 segundos na temporada inteira”, disse exageradamente. “Eu nunca via ele no estúdio.”

A atriz garante que muitas cenas de sexo e nudez estavam no roteiro apenas para causar. “Senti que alguns momentos estavam ali só para causar. São cenas difíceis de ler. Mas eu não precisei fazê-las, os rapazes fizeram. Eram coisas que eu não poderia apoiar, foi muito desafiador.” completou.





