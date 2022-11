‘Avatar: O Caminho da Água’ ganha primeiro trailer emocionante

Publicidade

A 20th Century Studios lançou o primeiro trailer de Avatar: O Caminho da Água. Após 13 anos de espera, a sequência do diretor James Cameron chega aos cinemas brasileiros em dezembro.

Cena de 'Avatar: O Caminho da Água', sequência aguardada desde 2009 Foto: 20th Century Studios

O trailer mostra o universo de Pandora em 2154, com o retorno do casal Neytiri (Zoe Saldaña) e Jake Sully (Sam Worthington) com seus filhos e também do vilão Coronel Quaritch (Stephen Lang), que aparentemente é revivido através de uma forma de avatar Na’vi.

A prévia mostra a conexão de uma das filhas do casal, Kiri, interpretada por Sigourney Weaver, que volta à franquia com uma nova personagem, com uma forte conexão com o universo em que os avatares vivem. E também o casal precisando ficar unido para lutar contra as ameaças a Pandora, seu povo e a sua família.

Cameron também assina o roteiro ao lado de Rick Jaffa e Amanda Silver. Kate Winslet, Joel David Moore, Jemaine Clement, CCH Pounder, Michelle Yeoh e Edie Falco também estrelam a trama com novos personagens.

Assista ao trailer oficial legendado em português:

Continua após a publicidade