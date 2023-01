Bárbara Borges é a campeã de ‘A Fazenda 14’ com 61,14% dos votos

Bárbara Borges foi anunciada, na noite desta quinta-feira, 15, como a campeã da 14ª temporada de ‘A Fazenda’, reality show exibido pela TV Record. A atriz disputava a grande final com os peões Bia Miranda e Iran Malfitano. Com 61,14%, ela foi a escolhida do público para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

O segundo lugar ficou com neta da cantora Gretchen, Bia Miranda, que recebeu 35,03% dos votos e ganhou um carro zero quilômetro. Já o terceiro colocado foi o ator Iran Malfitano, com 3,83% dos votos. Veja o momento do anúncio feito pela apresentadora Adriane Galisteu:

“Eu consegui! Eu quero agradecer o Brasil. Obrigada a todos vocês que votaram em mim, que me acompanharam, que acreditaram em mim. O meu coração está explodindo de tanta alegria. Eu quero abraçar todo mundo, quero olhar nos olhos de todo mundo e agradecer”, celebrou a vencedora, emocionada.

Babi, como é apelidada a peoa, procurou assumir uma postura tranquila ao longo da temporada e firmar laços de amizades com alguns participantes, como Iran Malfitano e André Marinho. Não demorou para a atriz se aproximar dos outros colegas de confinamento e confirmar a aliança do grupo B.

Com o passar dos dias e com o início dos conflitos, a peoa precisou deixar a tranquilidade de lado e não pensou duas vezes ao sair em defesa dos amigos frente às acusações de Deolane Bezerra, integrante do lado rival. Isso fez com que Babi se tornasse alvo do grupo A e também uma das grandes opositoras da advogada dentro do reality show.

Nos três meses de reality show, a atriz se envolveu em algumas brigas, principalmente com Deolane e também com Pétala e Bia, aliadas e protegidas da doutora. Ela criticou o comportamento das peoas e, por vezes, alegou esgotamento emocional diante da rivalidade com Bezerra.

Roça Falsa

Bárbara Borges foi mandada para a roça inúmeras vezes, mas conseguiu se salvar em todas elas com a ajuda do público. No início do mês, após cair na berlinda novamente, a artista foi surpreendida ao descobrir que havia sido escolhida para vencer a ‘Roça Falsa’ e desfrutar do Rancho por dois dias, assistindo a tudo que acontecia no reality show.

A volta de Babi à sede, depois da falsa eliminação, foi um dos momentos mais comentados da temporada. Ela foi recepcionada com alegria pelos aliados, enquanto as peoas adversárias do grupo A tentavam entender o que estava acontecendo.

Nos dias seguintes, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros desistiram do jogo e abandonaram o reality show. Elas também não participaram da grande final nesta quinta-feira.

Na reta final, Babi ainda conquistou o último chapéu de Fazendeira da temporada e foi salva na Roça Surpresa, chegando à grande final. A atriz venceu a preferência do público e se tornou a campeã da 14ª edição de A Fazenda.

Bárbara Borges tem 43 anos e acumula anos de carreira como atriz. Estreou nas telinhas aos 16 anos, como Paquita da Xuxa, função que assumiu por quatro anos.

Depois, decidiu se dedicar ao sonho de ser atriz e, em 2001, ganhou o seu primeiro papel, na novela Porto dos Milagres. A artista integrou ainda o elenco de outras novelas, como Malhação, Senhora do Destino, Duas Caras e Bela, a Feia.

Além do prêmio de R$ 1,5 milhão, a atriz e ex-paquita também sai de ‘A Fazenda’ milionária no Instagram. No início do programa, Babi tinha 822 mil seguidores em seu perfil oficial. Agora, encerra a temporada com 1,4 milhão - um crescimento de aproximadamente 600 mil seguidores.