‘Barbie’, de Margot Robbie e Ryan Gosling, ganha teaser; assista

A Warner Bros divulgou nesta sexta-feira, 16, o primeiro teaser de Barbie, live-action com Margot Robbie no papel da icônica protagonista. Dirigido por Greta Gerwig, o longa apresenta a cena da abertura de 2001: Uma Odisséia no Espaço, clássico de Stanley Kubrick.

Margot Robbie e Ryan Gosling no filme 'Barbie' Foto: Warner Bros. Pictures

Leia também Margot Robbie revela como convenceu diretor de filme a fazer com que ela beijasse Brad Pitt

Com estreia marcada para 21 de julho de 2023, o filme tem no elenco Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

No trailer, baseado no longa de 1968, que aborda a evolução humana, primatas são mostrados batendo e quebrando ossos. Já na produção de Gerwig, meninas surgem quebrando bonecas infantis. A trilha sonora também foi a mesma, Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss.

Assista ao teaser legendado em português: