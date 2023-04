Barbie Ferreira explica saída de ‘Euphoria’: ‘Não queria ser apenas a melhor amiga gorda’

A atriz Barbie Ferreira esclareceu os motivos de ter escolhido deixar o elenco da série Euphoria, da HBO Max, e afastou boatos de atritos com o criador, Sam Levinson. A artista, que interpretava a personagem Katherine Hernandez, anunciou em agosto que não estaria na terceira temporada da produção.

Barbie disse que sua saída foi fruto de uma “decisão mútua” e da conclusão de que o enredo de Kat na série havia chegado ao fim. “Acho que havia lugares para os quais Kat poderia ter ido, mas não acho que eles se encaixariam na série. Não sei se isso faria justiça a ela, e eu acho que as duas partes sabiam disso. Eu realmente não queria ser apenas a melhor amiga gorda”, comentou em entrevista ao podcast Armchair Expert nesta segunda-feira, 3.

Barbie Ferreira explicou decisão de deixar 'Euphoria' e afastou rumores de atrito com o criador, Sam Levinson. Foto: Lisa O'Connor / AFP

Na segunda temporada, fãs da produção notaram que a personagem teve o tempo de tela reduzido e rumores de que a atriz teria, até mesmo, deixado o set durante um dia de gravações passaram a surgir. Barbie, porém, disse que isso aconteceu apenas quando torceu o tornozelo.

“Eu meio que fui ‘sugada’ para esse drama em que eu nunca pedi para estar e nunca falei sobre. [...] Não acredite em tudo o que você lê”, esclareceu a artista sobre os boatos das brigas.

Ela também contou que a decisão veio após concluir que estar em Euphoria a impediria de se dedicar a outros projetos, já que as gravações duram cerca de nove meses.

Por fim, a atriz refletiu sobre os personagens criados por Sam para a série e disse que o autor “não se relaciona com Kat”. “Sam escreve sobre coisas com as quais ele se relaciona. Eu não acho que ele se relaciona com Kat. Eu gosto da Kat, então posso seguir meu próprio caminho”, concluiu.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais