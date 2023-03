BBB 23: 4 vezes em que acontecimentos do reality provocaram discussões fora da casa

A expulsão de Antônio Cara de Sapato e MC Guimê do Big Brother Brasil 23 nesta quinta-feira, 16, após terem sido acusados de importunação sexual à mexicana Dania Mendez, é o um dos assuntos mais falados das redes sociais.

Durante a festa da última quarta-feira, 15, o cantor passou a mão nas costas e no bumbum da participante, que repeliu o gesto. Depois, o lutador beijou a sister, mas ela tentou impedi-lo e deu leves tapas nas costelas dele.

O comportamento dos participantes levou internautas a levantarem tópicos importantes sobre assédio e consentimento, mas essa não foi a primeira vez que acontecimentos do reality provocaram discussões fora da casa. Lembre outros episódios:





Relacionamentos abusivos

A discussão em torno de relacionamentos abusivos ficou em alta por conta do relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Fop, que foi o segundo eliminado do reality.

O ex-casal protagonizou atritos que, geralmente, eram levados como brincadeira pelos dois. Gabriel reclamava que a atriz o interrompia constantemente e que ela era “grudenta”.

Por vezes, ele chegou a tratar a sister de forma agressiva, segurando ou puxando ela. Em certo momento, ele disse, “de brincadeira”, que daria uma cotovelada na boca de Bruna.

O episódio mobilizou as redes sociais e, depois disso, o apresentador Tadeu Schmidt interveio durante o ao vivo e alertou os participantes sobre o relacionamento abusivo “antes que seja tarde”.

Intolerância religiosa

O termo “intolerância” ficou em alta no Twitter no dia 20 de fevereiro, após uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian no BBB 23. Na área externa da casa, o trio declarou “medo” de Fred Nicácio devido à sua religião.

“Vocês acordaram com o Fred? Vocês não viram? (...) Eu acordei e ele estava parado em frente à cama de vocês”, disse Cristian. O ex-brother afirmou que estava com medo do médico e a dupla concordou. “Eu falei pra você, não estou louca. Mano, eu vou apertar o botão”, disse Key.

Internautas criticaram a postura dos participantes e a equipe de Fred Nicácio chegou a afirmar que tomaria medidas jurídicas, uma vez que intolerância religiosa é crime no Brasil. Depois de sua saída do programa, ele falou sobre o assunto no Domingão do Huck.

Ainda no reality, Tadeu chegou a discursar ao vivo sobre diversidade religiosa. “Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo” disse.

Machismo e falta de sororidade

Os assuntos “machismo” e “sororidade” também ficaram em alta por conta de episódios do BBB 23, após alguns comportamentos de Key Alves com outras mulheres da casa.

Na terceira semana de reality, internautas repudiaram falas da jogadora de vôlei, de Cristian e de Fred Nicácio contra Larissa. Eles insinuaram que ela só estaria vivendo um relacionamento com Fred (Bruno) por conta da fama.

Depois disso, Gustavo, que estava envolvido com Key, disse que Larissa ficava o “rodeando” e “secando”. Enciumada, a atleta disse que não estava louca, pois os outros também teriam percebido.

Contudo, o que mais chamou a atenção da internet foi uma paródia feita por Fred Nicácio em referência à Larissa. “Um jeito de piranha no corpo de piranha do tipo de piranha que é piranha”, cantou o médico. Key, então, complementou: “Eu sinto cheiro de cachorra no ar”.

De forma simples, sororidade significa solidariedade e empatia entre mulheres e indica que elas ficam mais fortes quanto estão unidas. Segundo os internautas, a jogadora de vôlei teve atitudes que geraram rivalidade feminina desnecessária.

Além de Larissa, usuários também apontaram que Key fez comentários maldosos sobre Amanda e Bruna. Ela chegou a chamar a atriz de falsa e, sobre a médica, disse: “Tirar tudo que tiver desse rímel que sobrou aqui, porque, se tiver que molhar e ficar igual à cara da Amandinha, não dá, não”.





Racismo estrutural

Mais de uma situação do BBB 23 fez com que internautas apontassem comportamentos racistas na casa. O primeiro deles aconteceu quando Gabriel Fop chama Bruno Gaga de ‘cabelo duro’.

Olhando para os demais participantes na academia, Gabriel falou do cabelo do colega de confinamento. “Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro”. Mesmo após Bruno ter dado explicações a Gabriel, o brother continuou: “Parece o carpete da grama ali”.

Além disso, internautas criticaram o comportamento de integrantes do Quarto Deserto na última semana, quando chamaram Ricardo de “reativo” e “raivoso”.

Segundo alguns comentários, os brothers tendem a classificar como agressivas as atitudes dos participantes negros, enquanto “suavizam” as de pessoas brancas.

A participante Sarah Aline chegou a falar sobre isso dentro da casa. “Eu acho que entram nessa parte do racismo estrutural. Eu tô mais engolindo do que tentando encarar que isso é realmente tão latente quanto é. Eu acho que é pela estrutura do jogo, mas é uma coisa que tem me deixado muito incomodada. Principalmente na visualização da agressividade quanto às pessoas pretas”, analisou.