BBB 23: Além de Guimê e Sapato, reality teve mais casos de assédio; veja como Globo agiu na época

Nas redes sociais, internautas estão exigindo a expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato após o comportamento dos brothers com Dania Mendez ser apontado como assédio. No entanto, essa não é a primeira vez que casos como esse acontecem no reality.

Diversos participantes já foram expulsos do programa, mas apenas um foi devido a acusações de assédio. Na história do reality, mais dois participantes também receberam as mesmas acusações em 2020.

Porém, na época, a Globo não expulsou os brothers. Eles só saíram através do voto popular do público, no paredão. Veja o que aconteceu em outros casos de assédio no BBB:





Daniel Echaniz- BBB12

Daniel e Monique, do 'BBB 12' Foto: Reprodução de vídeo/ Globo

O primeiro caso de expulsão da história do Big Brother Brasil aconteceu em 2012 e foi motivado por assédio. Na época, Daniel Echaniz e Monique foram para um quarto depois de uma festa e trocaram beijos e carícias sob o edredom.

Continua após a publicidade

No entanto, a sister estava alcoolizada e parecia desacordada e a Globo expulsou o brother por “comportamento inadequado”. Daniel chegou a ser investigado pela Polícia Civil do Rio e acabou absolvido depois de Monique alegar, em depoimento, que não houve crime.

No entanto, anos depois, a sister participou de A Fazenda, e, em conversa com Nicole Bahls, em 2017, Monique chegou a declarar desconforto e incerteza sobre o que aconteceu naquela noite. “Eu dei um depoimento na época dizendo que não rolou nada, porque eu não vou acusar uma pessoa sendo que eu tinha ficado com ele, caminhei até a cama dele”, iniciou.

“Só que a questão é que eu dormi e não vi o que aconteceu depois. Eu não posso dizer. Eu não fiz exame, mas pegaram os lençóis e tal quando ele foi expulso. O fod* é que eu também fiquei mal com a repercussão que rolou do caso, foi pesado. Eu me prejudiquei, fiquei com a imagem zoada”, lamentou.

Petrix Barbosa- BBB20

Depois de Daniel, mais dois casos de assédio aconteceram no BBB e ambos foram na mesma edição. Em 2020, Petrix Barbosa foi acusado de assediar Bianca Andrade durante uma festa. A acusação, no entanto, não fez com que a emissora o expulsasse do programa.

O atleta só saiu devido ao voto popular, sendo o segundo eliminado da edição. Na época, ele tocou e balançou os seios da Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido, mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.

Continua após a publicidade

E nenhuma treta devia abafar isso. Foi assédio sim. A Bianca tava bêbada, não consentiu e ele pegou nos peitos dela. E vamos de expulso... #BBB20 #PETRIXEXPULSO pic.twitter.com/spjH5pL8PW — Hey Jessie! (@Jeeh_byner) January 25, 2020

Nos dias seguintes, vídeos com trechos de outros momentos na casa viralizaram nas redes sociais, fazendo com que surgissem novas críticas. Em um deles, Petrix, sem camisa, usando apenas uma calça, passa a região de suas partes íntimas próximo à cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão.

A Polícia Civil abriu um procedimento para apurar o caso e, após ser eliminado, o ex-brother chegou a prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

“O atleta esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém”, informou a assessoria de Petrix, ressaltando que o atleta “se colocou à disposição para contribuir com as autoridades e elucidar os acontecimentos”. Depois disso, não se tem mais notícias sobre o andamento do processo.

Pyong Lee- BBB20

Na mesma edição, Pyong Lee também foi acusado de assediar duas colegas de confinamento. O brother tentou beijar Marcela três vezes. Ele também a “abraçou” pelas costas. Pyong ainda apalpou as nádegas de Flayslane enquanto dançava com ela.

Na época, ele tinha um relacionamento com Sammy Lee que, inclusive, deu à luz Jake, filho do influenciador, enquanto ele estava confinado. A mesma delegacia que investigou o caso de Petrix também anunciou que iria apurar o caso do hipnólogo.

Continua após a publicidade

No entanto, ele também não levou nenhuma punição por parte da Globo e só saiu do reality show através do paredão. Ele foi o oitavo eliminado da edição.