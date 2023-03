BBB 23: Aline ensina Bruna a cantar refrão de ‘Ragatanga’ e momento viraliza; veja

A música de sucesso do Rouge, Ragatanga, voltou a ser comentada nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque, depois de 21 anos, Aline Whirley finalmente ensinou como se canta o trecho do “asereje”.

O momento aconteceu sala do Big Brother Brasil 23 em uma conversa de Bruna com a ex-integrante do grupo dos anos 2000.

Aline, ao perceber que a colega de confinamento estava cantando errado a canção, decidiu mostrar o que o trecho mais conhecido da faixa dizia. Veja o momento:

meu deus a aline ensinando a Bruna a cantar asereje EU SEMPRE QUIS SABER pic.twitter.com/w9zwaWieO7 — thiago (@httpsrealitys) March 19, 2023

A conversa acabou virando meme nas redes sociais e diversos internautas se identificaram com a dificuldade de Bruna. Veja algumas reações:

Sempre cantei errado, continuarei cantando.

Assererre rra derre

Derrebe tu dereebe

Seibiu noba

Marrabe a de bug a de bug dipi 😂 — Vivis (@vivianesilvam_) March 19, 2023

a cara da bruna tirando um " ENI BU" inexistente eu passo mal🗣️🗣️🗣️ — Jeff (@jeffsabugaro) March 20, 2023