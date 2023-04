BBB 23: Amanda desempata ranking de vencedores e mulheres são maioria entre os campeões do reality

Amanda foi a grande vencedora do BBB 23 nesta terça-feira, 25, e conseguiu um feito entre o ranking dos campeões: agora, a maioria dos ganhadores do reality show da Rede Globo são mulheres. A médica disputou a final com as Camarotes Bruna Griphao e Aline Wirley, mas terminou como a grande vencedora com 68,9% dos votos do público.

Apesar de as mulheres serem a maioria das vencedoras, não foram nas primeiras edições que elas foram as favoritas. Vanessa Pascale, Manuela Saadeh e Elane Chaves chegaram a disputar as três primeiras finais, mas foi apenas no BBB 4, com Cida dos Santos, que o reality teve a primeira campeã.

Amanda foi a grande campeã do BBB 23; agora mulheres são maioria entre as vencedoras do programa. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

As mulheres quase sempre estiveram presentes entre os finalistas das edições do Big Brother Brasil. Em 2006, o programa contou com a primeira final feminina com uma disputa entre a dupla Mara e Mariana. Na ocasião, Mara terminou como a favorita do público, com 47% dos votos.

Foi apenas no ano passado, com uma final disputada entre os Camarotes Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar, que o reality teve a primeira final totalmente masculina. Com a vitória de Arthur, também foi a única vez em que um Camarote venceu o programa.

Ao todo, doze mulheres já levaram o grande prêmio do BBB para casa: Cida dos Santos, Mara Viana, Maria Melilo, Fernanda Keulla, Vanessa Mesquita, Munik Nunes, Emilly Araújo, Gleici Damasceno, Paula Von Sperling, Thelma, Juliette e Amanda Meirelles.

Onze homens já foram os preferidos do público para faturar o grande prêmio do reality: Kleber Bambam, Rodrigo Cowboy, Dhomini Ferreira, Jean Wyllys, Diego Alemão, Rafinha, Max Porto, Marcelo Dourado, Fael, Cézar Lima e Arthur Aguiar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais