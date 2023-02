BBB 23: ‘Ameaçar a vida não é entretenimento’, diz equipe de Cristian após falas de Paula

O clima esquentou após a formação do paredão neste domingo, 12, no BBB 23. Isso porque comentários de Cristian chegaram aos ouvidos de Paula, que está berlinda junto com outros três participantes. A sister se revoltou e ameaçou agredir o colega de confinamento. A equipe do participante repudiou as falas de Paula contra Cristian.

Tudo começou quando Sarah revelou à Paula que o brother estava usando Bruna e a sister para obter informações sobre o jogo e levá-las ao quarto Fundo do Mar. Após a conversa, a biomédica ficou irritada com a traição do empresário e desabafou com o grupo do quarto Deserto.

Em outro momento, a sister foi questionada por Ricardo se ela iria dormir no quarto em questão. “Se eu fico aqui dentro, eu enfio uma faca nele, eu mato, eu mato”, respondeu ela. Cristian entrou no cômodo e perguntou se era ele quem ela queria agredir. “Me tira daqui. Sai daqui. Cala a boca, Cristian”, disse revoltada saindo do Fundo do Mar.

Paula sobre Cristian: “Se eu fico aqui dentro eu enfio uma faca e mato ele” #BBB23 pic.twitter.com/6hr2zf8uIK — ATENÇÃO REALITY - #BBB23 (@atencaoreality) February 13, 2023

Paula também disse que fará da vida brother um inferno. “Se eu volto [do Paredão], eu vou arrancar a cabeça dele e jogar para os cachorros comerem”, falou.

No Raio-X desta segunda, 13, a biomédica ressaltou que teve vontade de agredir o colega de confinamento e pediu para o público não eliminá-la. “Não prometo fazer nada depois do paredão não, vou fazer hoje”. Cristian usou o momento para pedir desculpas e disse que “não aguentava mais jogar em grupo”.

Repúdio

A equipe do empresário emitiu uma nota repudiando as falas de Paula, afirmando que ultrapassam o limite do jogo e ameaçam a integridade física de Cristian. “Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com a integridade física do Cristian. Ameaçar a vida não é entretenimento! Vamos tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas!”, diz o comunicado.