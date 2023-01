BBB 23: Após declaração de Guimê, Lexa se derrete pelo marido: ‘Sou louca por você’

Lexa está atenta à participação do marido no BBB 23. Desta vez, a cantora se emocionou após MC Guimê declarar seu amor pela esposa durante a festa do reality na noite desta quarta, 18.

Em conversa com Marvilla, o funkeiro disse que, apesar das diferenças, Lexa é o amor da sua vida. “Eu amo ela de paixão, é minha vida. Eu e ela somos totalmente diferentes em vários bagulhos. Eu fico doido. Ela chega, joga a toalha na cama, deixa a toalha e sai, pega a maquiagem e joga do outro lado, joga o salto em cima da minha cara e eu falo ‘que porr* está acontecendo?’. Mas o amor, a compreensão… Ela me ensina muito, ela me evoluiu para caralh*, como homem, como artista, como tudo”, revelou.

Indo dormir chorando e agradecendo a Deus por ter você! Eu sou louca por você! Te amoooo @mcguime #bbb23 pic.twitter.com/7RP31yRR90 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 19, 2023

No Twitter, Lexa escreveu que estava “indo dormir chorando e agradecendo a Deus” por ter Guimê em sua vida e destacou ser louca por ele. A artista também se declarou no seu perfil no Instagram. “EU TE AMOOO! Bora casar de novo? E assim estamos indo pro oitavo ano juntos! O jeito que você me trata e fala de mim chega a me emocionar”, afirmou.