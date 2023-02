BBB 23: Assombração de Michael Jackson, quebra de aliança e choro marcam a madrugada no reality

A eliminação de Gabriel do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 31, gerou diversas repercussões na casa. Além da grande comoção de Bruna e Paula, que choraram com a partida do modelo, conversas sobre estratégia de jogo marcaram a madrugada.

Os participantes do quarto deserto precisaram recalcular a rota com a saída de um aliado. Em meio a essas conversas, Ricardo, Bruno e Tina perceberam uma movimentação de “racha” dentro do grupo.

Outro momento marcante que já viralizou nas redes foi o susto que Key Alves teve ao ter visto uma “assombração” de Michael Jackson. A sister já havia mencionado que tinha medo do falecido cantor.

Quarto Deserto recalcula rota

A saída de Gabriel motivou uma conversa estratégica entre os aliados do quarto deserto. “É burrice jogar um nosso no Paredão contra dois deles”, disse Guimê.

“Agora, mais do que nunca, é hora da gente abaixar um pouco a nossa... E observar. Tentar não julgar tanto”, disse Bruna. O funkeiro concordou e ainda opinou que é o próximo alvo do quarto fundo do mar.

No entanto, posteriormente, Paula desabafou que não se sente mais pertencente ao grupo. “Quero que esse negócio de grupo acabe logo”, disse ela para Christian.

Quebra de aliança

Esse sentimento parece estar perceptível para os outros confinados também. Ricardo, Bruno e Tina comentaram no quarto sobre uma possível separação dos aliados.

“Esse grupo já está perto, viu”, disse Bruno. “Aqui, já”, concordou Ricardo. “Decisões desse grupo sendo tomadas eu sou o último a saber. Ou você confia em mim por completo ou você não confia. Se não estou participando das decisões, eu não estou com o grupo”, revelou o biomédico.

“Já estou vendo as divisões aqui”, disse Bruno. “Já desfez. Só não está assumido publicamente”, concordou Tina.

“Aparição” de Michael Jackson

Os ânimos ficaram tão à flor da pele que até Key se abalou na madrugada. Mas foi por um motivo diferente: a atleta se assustou ao achar ter visto Michael Jackson em um dos espelhos do quarto fundo do mar.

A sister chorou durante a madrugada e precisou ser acalmada pelos brothers. Key já revelou que tem medo de Michael Jackson desde os nove anos. Ela chegou a tratar o assunto na terapia, porque sonhava muito com o artista.

“Tenho medo da imagem dele! Eu comecei a sonhar muito com ele e ter pesadelos terríveis”, afirmou ela na ocasião.

Fred Nicácio é assunto entre os brothers

No quarto do líder, Cara de Sapato criticou as atitudes de Fred Nicácio no reality. O líder da semana acusa o médico de estar fazendo “tortura emcional” e “jogo sujo” com Bruna.

“Eu não sei qual o sentimento que ela [Bruna] tá agora, de medo, culpa, insegurança. São tantas coisas que podem estar passando na cabeça dela, e aí vem uma pessoa dizendo que tá com ela, que tá ali pra apoiá-la e tá botando ainda mais questionamentos na cabeça dela”, diz.

“Isso pra mim é uma tortura emocional o que ele tá fazendo com ela. Não vejo isso com bons olhos. Fui dormir ontem com angústia no coração dessa parada, e continuo com essa coisa na minha cabeça. O que ele tá fazendo, isso é jogo sujo”, afirmou.