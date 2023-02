BBB 23: Big Fone irá tocar nesta quinta-feira e dará Poder Supremo; veja o horário

A semana turbo do Big Brother Brasil 23 começa nesta quinta-feira, 23. Para estrear a dinâmica, o Big Fone irá tocar. “Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Isso significa que vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. Qualquer pessoa mesmo, inclusive o indicado pelo Líder. Até mesmo ele próprio”, explicou Tadeu Schmidt.

O Big Fone já tem hora marcada para tocar nesta quinta: às 18h30. Mais tarde, na transmissão ao vivo do programa, outras novidades prometem agitar o jogo. Conforme o apresentador, o dia contará, ainda, com uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, uma formação de Paredão relâmpago.

Detalhes da dinâmica desta quinta-feira, 23, de estreia da semana turbo do BBB 23 Foto: Globo/Divulgação

As novidades da semana não param por aí. “No sábado, a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone. Dessa vez, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo temos uma prova que vai decidir o novo Líder e o novo Anjo da casa. À noite, no programa ao vivo, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta. E na terça-feira, sai mais uma pessoa”, finalizou Tadeu.









