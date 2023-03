BBB 23: Big Fone toca neste sábado para livrar Key Alves ou Cezar Black do Paredão; veja o horário

A linha do Big Fone segue ativa no Big Brother Brasil 23 e irá tocar novamente neste sábado, 4. Desta vez, quem atender ao chamado receberá o poder de livrar da berlinda um dos indicados por MC Guimê, que atendeu ao telefonema na última quarta-feira, 1º.

Agora, Key Alves ou Cezar Black pode escapar do Paredão. A dinâmica ocorrerá neste sábado, durante a transmissão ao vivo do programa na Rede Globo. Vale ressaltar que, embora alguns participantes já estejam especulando a possibilidade do toque do Big Fone, todos serão pegos de surpresa.

Ao conquistar a liderança da semana, Fred desejou por alguma dinâmica para que a jogadora de vôlei pudesse escapar da berlinda. A ideia do influenciador digital é indicar Key direto pelo Líder à berlinda, para que ela não tenha a possibilidade de participar da Prova Bate-Volta. MC Guimê, que indicou a sister, está confiante de ela possa ser a eliminada da semana.