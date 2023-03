BBB 23: Boninho anuncia mais dois Big Fones nesta semana e primeiro toca nesta quarta; saiba horário

Após a semana turbo no Big Brother Brasil 23, Boninho anunciou que o Big Fone irá tocar mais duas vezes nesta semana. Segundo o diretor, a primeira ligação acontece na tarde desta quarta-feira, 1º.

O telefone irá tocar às 18h30 e quem atender pode indicar duas pessoas ao paredão, sendo que todos podem ser indicados.

Vale lembrar que o indicado ainda pode participar da prova do líder que acontece nesta quinta-feira, 2. Depois disso, no sábado, 4, o Big Fone tocará novamente.

O participante que atender vai ter que salvar um dos dois indicados da dinâmica desta quarta. Se a pessoa já estiver emparedada, poderá se salvar.

As novidades não terminam aí. O competidor salvo no sábado poderá indicar alguém para a berlinda no domingo, 5.