BBB 23: Boninho anuncia primeiro Jogo da Discórdia para esta terça

O BBB 23 mal começou e Boninho, diretor de gênero do programa, já quer ver “fogo no parquinho”. Nesta terça-feira, 17, ele usou o perfil pessoal do Instagram para anunciar que o primeiro Jogo da Discórdia da edição ocorrerá no mesmo dia.

“Já que o BBB começou em uma segunda-feira, a gente pensou: o que pode ter na terça? O Jogo da Discórdia”, disse. O reality show estreou na última segunda, 16, e já contou com uma prova de resistência de onze horas e a primeira “treta” da edição.

Leia também BBB 23: Ricardo e Fred vencem prova de imunidade

Estreia do 'BBB 23' contou com prova de imunidade de onze horas. Foto: Globo

Os participantes tiveram que disputar uma prova pela imunidade em que tinham que enfrentar uma sala apertada com consequências. Ricardo e Fred foram os vencedores e, além de se livrarem da primeira eliminação do programa, também garantiram R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay.

A prova também provocou a primeira intriga do BBB 23. Key Alves e Gustavo haviam sido eliminados injustamente da disputa. Após retornar, Gustavo começou a provocar a atriz Bruna Griphao.

“Eu voltei. Chupa, Bruna. Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha”, disse. A artista então comentou com Larissa, sua dupla escolhida pelo público: “Esse maluco [Gustavo] é bom, mano. Não era para eu estar falando isso, porque estou com raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais