BBB 23: Boninho anuncia ‘votação inversa’ para o próximo paredão do reality

Boninho, diretor do BBB 23, anunciou que o próximo paredão do reality trará uma novidade: uma “votação inversa”. A notícia foi publicada através do perfil do Instagram do produtor nesta quarta-feira, 29.

Sem dar muitos detalhes, Boninho contou que o apresentador Tadeu Schmidt explicará melhor o funcionamento da dinâmica nesta quinta, 30. “A semana no BBB vai começar quente. O Poder Curinga é legal, voto [vai ter] dinâmica diferente e você vai votar ‘inverso’. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta para você”, disse.

Boninho anunciou 'votação inversa' para o próximo paredão do BBB 23. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

O programa já se encaminha para a reta final. O novo paredão será formado no próximo domingo, 2, e definirá o possível 12º eliminado.

Nesta terça, 28, o ator Gabriel Santana foi o escolhido pelo público para deixar a casa. Ele somou 56,45% dos votos em um paredão contra Bruna Griphao e Aline Wirley, que acumularam 42,48% e 1,07% dos votos, respectivamente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais