‘BBB 23′: Boninho divulga novo uniforme dos ‘Dummies’

Boninho, diretor de núcleo da Rede Globo, publicou nesta segunda-feira, 2, um vídeo para divulgar o novo visual dos ‘Dummies’, os assistentes da produção do Big Brother Brasil. Para a próxima edição, que estreia no dia 16, os macacões usados pelos integrantes do staff do programa passam a ser brancos em vez de azul.

Nas redes sociais, Boninho publicou vídeo com dummie vestido com novo uniforme Foto: Sérgio Zalis

Leia também ‘BBB 23′: Música de abertura ganha nova versão funk com Dennis DJ; confira

Além disso, os dummies deixam de ter uma máscara e passam a ter uma boca retangular. E não foi só o diretor que deixou escapar algumas novidades sobre o programa nesta segunda. Tadeu Schmidt, que apresenta a atração, também deu algumas dicas.

Segundo Tadeu, o prêmio final deve ter o valor alterado ao longo da temporada. Até o ano passado, o valor dado ao vencedor era de R$ 1,5 milhão. O apresentador disse ainda que o líder ganhará novos poderes para além de indicar alguém para o temido paredão.

Para a 23ª edição do programa, já foram confirmadas algumas novidades como uma nova versão da música de abertura, que agora é em ritmo de funk, e um novo quadro com a ilustradora Rafaella Tuma.