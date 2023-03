BBB 23: Boninho posta vídeo com spoilers e indica possibilidade de Quarto Branco

Boninho quer que o Big Brother Brasil 23 continue agitado mesmo após o fim da Semana Turbo. Nesta sexta-feira, 3, ele compartilhou um vídeo em que dá spoilers do que pode acontecer ainda nesta edição do reality.

O diretor do programa confirmou novamente que haverá um intercâmbio entre os integrantes do reality brasileiro e os participantes do La Casa de Los Famosos, do México.

Além disso, ele sugeriu a possibilidade do retorno do Quarto Branco, dinâmica na qual alguns brothers selecionados ficam isolados do restante de casa.

“A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange [intercâmbio, em inglês]? Vai. Quarto Branco? Falei Quarto Branco?”, brincou Boninho.

Após a publicação do vídeo, alguns internautas resgataram vídeos da edição de 2020 do Big Brother Brasil, quando Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly Bicalho foram para o Quarto Branco. Foi a última edição em que a dinâmica ocorreu.

Na ocasião, os três foram selecionados após a Prova do Anjo ganhada por Ivy Moraes. Ela escolheu Prior para o Castigo do Anjo e ele pôde escolher duas pessoas para acompanhá-lo ao Quarto.

Veja a repercussão:

Quarto branco eu só lembro da Gizelly, prior e manu falando mal de tudo que tinha lá pic.twitter.com/dUTDWQBqbA — ℓυмα (@llumav) March 3, 2023

quarto branco tem que ter senhor alface senhora domitila senhora key e senhor sapato pic.twitter.com/BvZOvu4e9D — ❤️‍🔥 (@kzdoll) March 3, 2023

o dia que a manu, a gizelly e o prior destruíram os sonhos do boninho saindo no primeiro dia de quarto branco

pic.twitter.com/RhZEFoOIKV — barbie (@barbiecomentaa) March 3, 2023

BONINHO TRÁS A DANIA NUNCA TE PEDI NADA! #BBB23 pic.twitter.com/rpgNcJXz6n — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 3, 2023

boninho confirmou o intercâmbio do #bbb23 com la casa de los famosos e eu só consigo cogitar dania vindo pro brasil e deixando um estrago em alguns fandoms pic.twitter.com/0RnOIPknpH — paiva (@paiva) March 3, 2023

