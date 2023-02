BBB 23: ‘Botar o joelho no chão e assumir que errei’, diz Gabriel sobre eliminação

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 23, Gabriel participou do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 1. O ex-brother recebeu 53,3% dos votos nesta terça-feira, 31.

Em entrevista a Ana Maria Braga, o modelo refletiu sobre sua saída do reality. Segundo ele, a Casa de Vidro foi “um trunfo” mas fez com que ele entrasse na competição mais focado em estratégias de jogo, o que não foi bem visto por alguns colegas de confinamento.

“Entrei pilhado para mostrar meu jogo, deveria ter conhecido as pessoas mais profundamente. Enfiei os pés pelas mãos”, disse. Em seguida, ele foi questionado sobre seu relacionamento com Bruna Griphao.

Apontado como tóxico pelo público, Gabriel reforçou que se arrepende de ter dito que “daria uma cotovelada na boca dela”.

Gabriel no 'Mais Você' Foto: Globo

“Não tenho problemas em me desculpar, botar o joelho no chão e assumir que eu errei. Meu maior arrependimento foi o que disse para ela na brincadeira. Aquilo não deveria ser dito nem de brincadeira, porque muitas mulheres sofrem violência por causa de falas como essas”, disse.

Sobre a rapidez de seu envolvimento com a atriz ele comentou: “Ali a gente vive um momento muito intenso, aqui fora parece que é pouco, mas consegui criar relações de amizades sinceras e grande parte do grupo sentiu que me arrependi. Na hora da eliminação, eles sentiram a minha dor, porque minha vontade era de ficar”.





Gabriel e Bruna

Gabriel e Bruna no 'BBB 23' Foto: Globo

No programa, foi exibido a cena mais emblemática da relação. Ao assistir a cena, Gabriel comentou: “Todo arrependimento permanece aqui fora, por mais que me incomode rever uma cena dessa, é necessário falar que eu quero servir de exemplo a não ser seguido”.

“Quero ser esse cara que errou e teve essa reação de arrependimento e vergonha, que isso sirva de exemplo”, concuiu.