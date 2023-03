A madrugada desta segunda-feira, 6, pegou fogo no BBB 23. Durante a formação do paredão no domingo, 5, os brothers foram surpreendidos com uma votação em grupo que frustrou as estratégias entre os aliados da casa.

Em uma Prova Bate e Volta dupla, Mc Guimê e Marvvila escaparam da berlinda. Ao final, Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves terminaram na disputa pela permanência na casa.

Marvvila se emparedou e salvou Larissa, o que gerou desconfiança entre aliados do BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A dinâmica, porém, deixou os ânimos acirrados entre os participantes. Aliados de Marvvila declararam que irão isolar a sister após ela ter se colocado no paredão para salvar Larissa. Já Fred e Ricardo protagonizaram uma briga que terminou com xingamentos mútuos.





Veja o resumo do que aconteceu no BBB 23 com a formação do oitavo paredão

Sarah, Domitila e Key disputam a permanência na casa

Um sorteio antes da votação aberta definiu os rumos do oitavo paredão do BBB 23. Pelas regras, a cor que cada participante tirasse – amarelo ou azul – iria indicar o quarto em que ele participaria da votação. Os brothers, então, tiveram de escolher quem do grupo sorteado iria disputar o paredão.

Sarah, que havia sido indicada pelo líder Fred, pôde escolher de que grupo faria parte após arrematar o Poder Curinga da semana. Ela optou pelo Quarto Deserto.

Lá, Larissa e Marvvila empataram nos votos e o jornalista escolheu salvar Larissa. No Quarto Fundo do Mar, Domitila saiu como a mais votada.

Key Alves já estava emparedada pelo Big Fone. Cezar, que também havia atendido o Big Fone, pôde se salvar do paredão e indicou Mc Guimê para a berlinda.

Em uma Prova Bate e Volta dupla, Mc Guimê e Marvvila levaram a melhor e conseguiram escapar da disputa.





Marvvila se coloca no paredão e revolta aliados

Marvvila desagradou os aliados depois de uma jogada que terminou em uma possível disputa pelo paredão. Durante a votação aberta, a sister escolheu votar em Amanda, em vez de em Larissa, como foi combinado pelo grupo, o que culminou no empate e na indicação da cantora à berlinda.

A artista ficou abalada após a escolha. Em conversa com Sarah Aline, ela desabafou: “Eu sei que eu errei e estou me preparando para segurar esse B.O.”.

Cezar, Key e Domitila conversaram sobre a atitude, que julgaram ser “traição”. Domitila declarou que pretende se afastar da sister, enquanto Key revelou que agora a considera como opção de voto. “Para mim, não foi ingenuidade. Foi traição para tirar o dela da reta (sic)”, declarou Cezar.





Fred declara proteção de adversários

Depois de Larissa quase acabar na berlinda, Fred foi pedir satisfação a parceiros com quem mantém certa relação no Quarto Fundo do Mar: Sarah, Gabriel Santana e Marvvila.

Em certo momento, ele declarou que tentava proteger os três e revelou a intenção de votar em pessoas do próprio grupo antes de depositar votos em cada um.

“A gente passou a semana inteira brigando com o nosso grupo [para proteger vocês]”, lamentou. A conversa desagradou Ricardo, que prestava atenção escondido.





Fred e Ricardo têm briga acalorada

O papo não caiu bem para Ricardo, que foi cobrar a aliança de Fred. Os dois, que chegaram a formar dupla no início do reality, se irritaram e protagonizaram uma briga acalorada no Quarto Deserto.

O jornalista chegou a acusar o biomédico de ter causado a saída de antigos aliados por conta de relações que mantinha com o outro grupo. “A Tina pode estar do lado de fora por sua culpa. O Gaga pode estar lá fora por sua culpa”, acusou Fred.

A briga seguiu com xingamentos mútuos. Ricardo chamava o jornalista de “piada” e “saboneteiro”, enquanto Fred dizia que o biomédico é “traíra”.





Fred chora após briga

Após a discussão, Fred chorou no Quarto do Líder e desabafou sobre o assunto com Larissa. “Defendendo o grupo o tempo todo, com o meu nem na reta (sic), para o cara fazer isso. Era pra ele ter ido pro paredão várias vezes”, afirmou o jornalista, que disse pensar que o público não está gostando das brigas constantes protagonizadas pelo biomédico.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais