BBB 23: Brothers são comparados com personagens de Teletubbies após Jogo da Discórdia; veja os memes

Os brothers do BBB 23 aproveitaram para “lavar a roupa suja” durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27. Desta vez, porém, eles tiveram de jogar uma dinâmica de “verdade ou consequência” que rendeu um final bem colorido.

Internautas fizeram memes com participantes coloridos após Jogo da Discórdia no BBB 23. Foto: Twitter/@babi/Reprodução

Conforme as regras, os participantes teriam que dizer “verdades” durante um minuto. Após, o jogador da rodada enfrentava uma consequência. Dentre elas, estavam tiro de fumaça colorida, porrada de travesseiro ou bomba gosmenta. O acusado se defendia por 30 segundos.

Nas redes sociais, os internautas não perderam tempo e criaram memes com as imagens dos participantes pintados de diversas cores. Alguns foram comparados, até mesmo, com personagens de Teletubbies.





Confira os melhores memes do Jogo da Discórdia

Continua após a publicidade

ela amaria estar aqui pic.twitter.com/OiZXZ7eOJP — paiva em #bbb23 (@paiva) February 28, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais