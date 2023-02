BBB 23: Bruna vence Prova do Líder, Mc Guimê é o novo anjo e Key está no paredão

Como parte da dinâmica da semana turbo no Big Brother Brasil 23, a Prova do Líder e Prova do Anjo aconteceram na tarde deste domingo, 26. A disputa ainda definiu mais um emparedado da semana.

Tadeu Schmidt avisou que o primeiro colocado seria o líder, o segundo o anjo, e o último perderia a chance de participar da Prova do Líder da semana que vem.

Então, Bruna Griphão foi consagrada a líder, enquanto Mc Guimê, que ficou na segunda posição, conquistou o anjo. Nesta semana, o anjo é autoimune.

Outro diferencial é que o monstro escolhido pelo funkeiro teria como castigo uma ida direto ao paredão. Key Alves foi a escolhida para disputar a berlinda com Cara de Sapato.

O lutador já estava no paredão, pois Sarah atendeu o Big Fone na noite deste sabado, 25, e o indicou para berlinda. A formação do paredão, para definir o terceiro participante que compete com Key e Sapato, acontece na noite deste domingo.