BBB 23: Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio disputam o 7° Paredão do reality show

O sétimo Paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 26. Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, em mais uma dinâmica da Semana Turbo do reality show. A eliminação ocorre na próxima terça-feira, 28.

A formação deste Paredão começou ainda no sábado, 25, quando Sarah Aline atendeu ao Big Fone e, além de ganhar a imunidade, pôde indicar um participante para o Paredão. Cara de Sapato foi o escolhido por ela.

Já neste domingo, 26, ocorreu a super Prova do Líder e Anjo. Bruna Griphao venceu a disputa e garantiu o reinado da semana. MC Guimê, que ficou em segundo lugar na prova, conquistou o Anjo e a chance de mandar alguém para a berlinda como castigo do Monstro. Ele escolheu Key Alves.

Mais tarde, ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a votação. A noite começou com o anúncio de que o Anjo era autoimune, o que garantiu a Guimê mais uma semana na casa.

O sétimo paredão do BBB 23 foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 26.

Em seguida, a líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio para a berlinda. “Não consigo entender qual é a postura dele como jogador. Ele acabou se revelando mais uma vez como um personagem aqui dentro. Quando ele ficou muito quietinho aqui dentro da casa e aí na festa ele se mostrou comigo, e a gente não conversou até agora. Eu não tenho como mandar outra pessoa para o Paredão a não ser ele”, explicou a sister na justificativa.

👑 Líder #BBB23:



Bruna Griphao indica Fred Nicácio ao Paredão #RedeBBB pic.twitter.com/jrqdh3x8YU — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2023

Na votação da casa, Cezar e Aline Wirley receberam a mesma quantidade de votos e a líder precisou desempatar. Bruna Griphao escolheu salvar Aline e mandar Cezar para o Paredão. “Acho que é meio óbvio: a Aline está comigo desde o início. Além de uma aliada, é uma amiga”, explicou a líder.

Assim, seguiram para a prova Bate-Volta Key Alves, Cara de Sapato e Cezar. A disputa foi decidida em um jogo de tabuleiro, que exigia sorte e contava com quatro fases. Key levou a melhor e conseguiu se salvar da berlinda. “Ganhei a prova que tinha que ganhar”, comemorou a atleta.

⚡ Bate-Volta #BBB23:



Key Alves vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/Lnn8Twrmpu — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2023

Agora, o público precisa escolher quem será o próximo eliminado do BBB 23: Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio. A decisão será anunciada na terça-feira, 28.