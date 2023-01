‘BBB 23′: Casa de Vidro ou ‘Modern Family’? Veja reação da web e memes sobre os participantes

Foi dada a largada para o início da primeira dinâmica do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 10. A Casa de Vidro começou e os memes e primeiras impressões sobre os participantes já começaram a bombar nas redes.

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula ficarão confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local. O reality show da Globo começa oficialmente no dia 16.

Logo de cara, o psiquiatra Manoel foi comparado com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family. Confira abaixo os primeiros memes da Casa de Vidro na web:

Meteram o Mitchell na casa de vidro #BBB23 pic.twitter.com/v7DCl3jsAc — FUAN (@obateus) January 10, 2023

O que o Mitchell de modern family tá fazendo na casa de vidro? — nathy (@moonlighflame) January 10, 2023

uma jogadora volta ao jogo, pode entrar ANA CLARA ou seria VIIH TUBE?#CasaDeVidro #BBB23 pic.twitter.com/TviIVhOHD0 — JOTA |20  BIEBER (@ocarlosxavier) January 10, 2023

a casa de vidro assim pic.twitter.com/57Nrtx5VWh — ciclopin (@ciclopin) January 10, 2023

Ué, duas Anas Claras na casa de vidro kkkkkk — Magno Navarro (@onavarromagno) January 10, 2023

PERDEU TUDO! O drama de Mitchell Pritchett morando na casa de vidro do #BBB23 pic.twitter.com/Zrh9ZiR8wa — guga (@gugaldox) January 10, 2023

O Mitchell de Modern Family e a Marina Ruy Barbosa da shopee



Representatividade ruiva!!! pic.twitter.com/Px40A4iQRS — dunder mifflin, this is pam (@keerolz) January 10, 2023

Perdeu tudo: o drama de Marina Ruy Barbosa morando de aluguel numa casa de vidro pic.twitter.com/J2KGmFPzXr — Junior (@ORangerArcoIris) January 10, 2023