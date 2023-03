BBB 23: Casa do Reencontro rende treta entre brothers e memes nas redes sociais; veja

A dinâmica da repescagem começou a topo o vapor nesta terça-feira, 21, no BBB 23. Chamado de Casa do Reencontro, o desafio uniu todos os brothers eliminados do programa para disputar pelo retorno ao programa até quinta, 23. No total, dois serão escolhidos pelo público.

Os ex-participantes entraram no cenário de acordo com a ordem de eliminação. Fred, o eliminado da semana, foi o último a entrar na casa, mas logo desistiu do retorno, alegando que sente saudades do filho, Cris. “Tudo o que eu tinha para mostrar, eu mostrei. Prefiro ter essa lembrança do Big Brother. Vou amar acompanhar essa dinâmica, mas na minha casa, com a minha família”, disse o jornalista.

Além da desistência, o reencontro entre os ex-brothers também rendeu tretas e acerto de contas, principalmente envolvendo Marília, a primeira eliminada, e Fred Nicácio. O médico, inclusive, chegou a cruzar os dedos para falar com a ex-dupla.

A dinâmica, é claro, também rendeu memes nas redes sociais. Internautas brincaram com o fato de que Ana Maria Braga, que apresenta o quadro Café com o Eliminado, foi pega de surpresa com a desistência de Fred. Confira tudo o que rolou.





Fred Nicácio cruza os dedos ao falar com Marília

A ex-dupla Fred Nicácio e Marília aproveitou o momento do reencontro para um acerto de contas. A primeira eliminada disse ter ficado magoada após assistir cenas do médico fora da casa. Nicácio, porém, ficou de dedos cruzados durante a conversa.

“Eu quero que você saiba que eu não puxei mutirão contra você, o que eu fiz foi uma brincadeira que eu fiz desde que eu saí do programa e, diante do que eu estava vendo do público, das enquetes e do que eu escuto, do que eu acho, eu publiquei Marília Sensitiva”, disse a maquiadora sobre uma de suas atitudes nas redes sociais após o programa.





Tina ironiza mudança no visual de Paula

Paula Freitas chamou a atenção dos ex-participantes. A sister havia aproveitado a saída da casa para fazer algumas mudanças no visual.

Tina aproveitou para ironizar a situação. Em conversa com Gabriel Fop e Larissa, a jornalista disse que havia perguntado à biomédica: “Você é nova aqui?”. “A língua da Tina é um chicote”, brincou Larissa.





Treta entre Gabriel e Marília

Marília também aproveitou o momento para conversar com Gabriel, mas o papo não fluiu como o esperado. A maquiadora acusou o modelo de ficar jogando indiretas e argumentou que ele havia zombado de sua profissão.

Gabriel disse que Marília estava gritando muito e se exaltando demais durante o reencontro. “Eu falo assim. Esse é meu tom, meu timbre vocal”, rebateu a primeira eliminada.





Apontamentos sobre racismo

Fred Nicácio desabafou com Tina sobre racismo durante a Casa do Reencontro no BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Fred Nicácio, que foi vítima de intolerância religiosa no programa, falou com Tina sobre o desafio de precisar conviver com alguns ex-brothers novamente. “Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar para a cara desses racistas”, lamentou.

“Vai ser bem pior se você entrar na casa”, pontuou a jornalista. O médico também avaliou a postura de Bruna Griphao, dizendo que, se a angolana tivesse as mesmas atitudes que a atriz, seria julgada de forma diferente. Antes de dormir, Fred se emocionou ao fazer uma oração.





Memes nas redes sociais

O reencontro dos ex-brothers também rendeu diversos memes nas redes sociais. Internautas brincaram sobre a desistência de Fred, a convivência entre os eliminados e chegaram a pedir pelo retorno de Giovanna e Manoel, participantes da Casa de Vidro.

