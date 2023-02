BBB 23: Cezar Black vence Prova do Líder de 15 horas, mas resultado é incerto; entenda

A Prova do Líder do Big Brother Brasil 23 começou na noite desta quinta-feira, 16, e seguiu até a tarde desta sexta-feira. A competição foi vencida por Cezar Black, que resistiu por 15 horas.

Ele disputava com Aline Whirley, que cochilou e acabou sendo eliminada da disputa. No entanto, nas redes sociais, a prova já estava sendo criticada antes do resultado final.

👑 Prova do Líder:



Cezar é o último participante a deixar a Prova do Líder#BBB23 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/jG8ibpOn2j — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2023

As tags revisão da prova e prova roubada estão entre os assuntos mais cometados no Twitter. Isso porque internautas flagaram Cezar cochilando no transcorrer do desafio.

Na prova, os brothers ficaram sentados em um carrinho de supermercado, enquanto giravam na plataforma e recebiam alguns jatos de fumaça e uma das principais regra era a de manter os olhos abertos.

quase 1 minuto e meio de vídeo mostrando que CLARAMENTE Cezar Black está dormindo durante a prova.



Pode isso? Não deveria ser eliminado? pic.twitter.com/Ge5RqBooKm — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) February 17, 2023

Ainda que o integrante do time Pipoca tenha sido o último a restar na competição, a consagração do líder da semana acontece apenas a noite, durante o ao vivo do programa, com a confirmação de Tadeu Schmidt.

Somente quando o apresentador confirmar o resultado é que será possível definir o Vip e a Xepa da semana e, claro, o vencedor oficial. Nas redes sociais, a Globo ainda não se pronunciou sobre a repercussão da prova.