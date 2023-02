A produção do BBB 23 fez a alegria do líder da semana, Cezar Black, com uma festa com direito a tudo o que o participante queria do reality show. Com roupas de marinheiro, perucas e até bolo, os brothers comemoraram o aniversário do líder e também de Fred Nicácio, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 23.

Um suposto clima de paz foi instaurado entre Cezar e Ricardo, rivais no jogo. O líder chegou a indicar Ricardo ao paredão após ter de cumprir o castigo do monstro e perder o direito ao Vip.

Cezar Black e Ricardo fizeram as pazes durante a festa do líder do BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Nicácio virou alvo da casa durante a festa. Participantes combinaram votos e até ex-aliados declararam que pretendem colocar o médico para enfrentar a próxima berlinda.





Confira o que aconteceu durante a festa de Cezar Black no BBB 23

Festa com a cara do líder

Começouuuuuu a Festa do Líder Cezar e agora é só falar baixinho: "AI PRETOOOOO" 🗣️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/IShkLHgtcY — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2023

A produção caprichou na festa do líder Cezar Black. Os brothers entraram na comemoração ao som de Ai, preto, música do rapper L7nnon. Cezar tem a letra da canção tatuada no peito e, antes da festa, alguns participantes também fizeram uma tatuagem falsa com o trecho em homenagem ao líder.

Black pôde curtir o momento com perucas de todos os tipos: rosa, loira, vermelha, roxa. No início do programa, o participante chegou a discutir com Tina durante um Jogo da Discórdia, já que a sister não queria emprestar suas perucas ao brother.





Cezar pôde cortar seu bolo

Cezar também virou assunto nas redes sociais após ter sido colocado no castigo do monstro por Ricardo, seu rival no jogo. Ele perdeu o direito de cortar seu bolo de aniversário após ser retirado do Vip.

“Eu queria muito poder passar o meu aniversário, com as pessoas que escolhi, e poder cortar meu bolo”, lamentou quando indicou Ricardo ao último paredão. A produção, porém, não deixou a data passar em branco e comprou doces para que o líder pudesse comemorar. Cezar também dividiu o bolo com Fred Nicácio, que celebra o aniversário na quinta.





‘Bandeira branca’ entre Cezar e Ricardo

“Se eu puder ser arquirrival seu até o final… Graças a Deus! Sorte a minha de ter um antagonista. (…) Mas se puder ter um game com respeito, meu irmão, a gente vai até o final!”

“Mas saiba que eu não sou seu inimigo”

“Mas é meu adversário!”



Como é bom! #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/4NL5UY4lre — Ricardo Camargo | Alface 🥬 (@eitarickcamargo) February 23, 2023

Os rivais puderam se acertar durante a festa do líder após o retorno de Ricardo do paredão. O participante declarou que pretende manter uma relação de respeito, mas, ainda assim, de rivalidade com Cezar.

“Sorte a minha de ter um antagonista. [...] Se puder ter um game com respeito, a gente vai até o final”, declarou. “Eu não sou seu inimigo. Sou seu adversário no game, como todo mundo aqui”, respondeu Black.





Fred Nicácio é alvo da casa

💬 Gustavo sobre Fred Nicácio: "Começou a virar minha opção, você vê que eu não converso mais, não chego perto." 💥



Eita! Entenda o que rolou ➡️ https://t.co/6f3hoECZLC#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/4zXwMDK6It — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2023

Aparentemente, Fred Nicácio deve enfrentar o próximo paredão se não conseguir o poder da imunidade. Rivais e, até mesmo, antigos aliados do médico aproveitaram a festa para declarar voto no participante.

Em conversa com Fred e Cara de Sapato, Gustavo revelou que se distanciou do ex-parceiro e agora o vê como uma das opções de voto. Ele disse pensar que Nicácio aproveitou a briga generalizada que Cristian havia gerado na semana passada para se aproximar da casa. “Meu Vip mudou”, declarou o fazendeiro.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais