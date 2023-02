BBB 23 chega com promessa de maior prêmio da história e grupo de ‘pipocas gourmet’

Reality show mais aguardado da Rede Globo, o BBB 23 estreia na noite desta segunda, 16. Com a promessa de entregar o maior prêmio da história, a edição chega também com a missão de resgatar a “movimentação” do jogo após um Big Brother morno em 2022.

Para chegar ao objetivo, a produção do programa investiu em uma “lista” de novas dinâmicas no novo ano. O “Poder Coringa”, benefícios de paredão falso para o líder e duplas que serão formadas pelo público fazem parte das novas apostas da emissora para a competição.

Anunciada durante o Big Day, dia dedicado à revelação do elenco do reality, a dinâmica de duplas quer “unir” participantes do Pipoca, grupo de brothers anônimos, e do Camarote, de personalidades.

'Big Brother Brasil', reality show mais aguardado da Rede Globo, estreia na noite desta segunda-feira, 16. Foto: Globo/Paulo Belote

A única dupla de Pipocas também será a única daqueles que já são conhecidos pelo público: a de Paula e Gabriel, sortudos que saíram da Casa de Vidro. A escolha dos dois, inclusive, dividiu opiniões.

Dos que voltaram para casa sem a chance de nem pisar no gramado do reality, estão Manoel e Giovanna. Manoel, psiquiatra com um relacionamento aberto, prometia movimentar o jogo. Giovanna, empresária, enfrentou o cancelamento mais rápido do programa após ter tuítes racistas de 2016 encontrados por internautas.

Os usuários do Twitter, palco principal dos comentários sobre o BBB a partir de agora, também notaram uma peculiaridade após o anúncio do novo elenco: existiria um grupo de “pipocas gourmet”? Dos anônimos anunciados, três deles possuem contato com o mundo das celebridades.

Gabriel já viveu romances com as cantoras Anitta e Luísa Sonza. Larissa já trocou mensagens com o artista Lucas Lucco. Marília já era seguida por Juliette, campeã do BBB 21, e é amiga de Bruna Gomes, campeã do Big Brother de Portugal e ex-namorada do influenciador Felipe Neto.

Por outro lado, porém, o grupo Camarote não surpreendeu tanto assim. Em dezembro, Boninho, diretor do reality, havia divulgado uma lista com nomes “cotados” para o programa.

Dentre eles, estavam Wanessa Camargo, Cleo Pires, Samantha Schmütz, Sérgio Loroza, Joelma, Lexa, Rita Von Hunty e a ex-jogadora de basquete Hortência. Nenhum deles foi anunciado na última quinta-feira, 12.

A produção optou por mais personalidades ligadas ao esporte ou já acostumadas à televisão. A atriz Bruna Griphao, a ex-Rouge Aline Wirley, o jornalista e influenciador Fred e o cantor MC Guimê integram as maiores surpresas.

O BBB 23 continua sob o comando de Tadeu Schmidt. O reality também tem produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais