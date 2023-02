A madrugada após a formação do sétimo paredão do BBB 23 foi marcada por fortes emoções nesta segunda-feira, 27. Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio foram os alvos da semana e acabaram na disputa pela permanência na casa.

Key Alves escapou do paredão após vencer a Prova Bate e Volta. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Key Alves conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta. Os brothers aproveitaram a noite para analisar os erros e acertos no jogo. Sarah Aline e Aline Wirley protagonizaram um momento de choro e arrependimento após a cantora ter sido uma das mais votadas da casa.





Veja tudo o que aconteceu na madrugada do BBB 23

Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio no paredão

👑 Líder #BBB23:



Bruna Griphao indica Fred Nicácio ao Paredão

Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio disputam a permanência no jogo até terça-feira, 28. A formação do paredão começou quando Sarah Aline atendeu o Big Fone. Além de ganhar imunidade, a sister pôde escolher mandar um participante para a berlinda e optou pelo lutador.

Bruna Griphao, a líder da semana, escolheu Nicácio para disputar o paredão sem direito a Bate e Volta. “Na festa ele se mostrou comigo e a gente não conversou até agora. Eu não tenho como mandar outra pessoa para o Paredão a não ser ele”, justificou.

Cezar e Aline Wirley receberam a mesma quantidade de votos da casa. Bruna, então, teve de salvar um dos participantes e optou pela cantora.





Key Alves escapa na Prova Bate e Volta

⚡ Bate-Volta #BBB23:



Key Alves vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão!

Mc Guimê ficou em segundo lugar na Prova do Líder da semana, ganhando o poder do anjo e podendo escolher um dos participantes para o castigo do monstro que o enviaria ao paredão. Após acertar a eliminação de Gustavo, com quem Key Alves viveu um romance, o cantor escolheu a sister para o castigo.

A atleta, porém, teve direito à disputa da Prova Bate e Volta com Cara de Sapato e Cezar. Ela conseguiu levar a melhor e escapar da possível eliminação. “Ganhei a prova que tinha que ganhar”, vibrou.





Amanda consola Cara de Sapato

Amanda consola Cara de Sapato após ida ao Paredão:



💬 "Na luta, se você abaixar a guarda, você recebe um 'socão' na cara. Então para cima! Sem baixo astral, e amanhã vamos passar o dia fazendo coisas agradáveis"



Confira! ➡️ https://t.co/9L58komYoF #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/u36O2snra4 — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2023

Amanda, que entrou como dupla de Cara de Sapato no reality show e mantém uma amizade com o lutador, consolou o brother após a ida dele ao paredão. A sister fez uma analogia entre o MMA e o programa e elogiou o discurso de defesa de Sapato pela permanência na casa.

“Na luta, se você abaixar a guarda, você recebe um ‘socão’ na cara. Então, para cima”, orientou a médica.





Fred Nicácio diz não querer mais ‘olhar na cara’ de Bruna Griphao

Fred Nicácio diz que não consegue mais olhar na cara de sister: 'Não tenho estômago' 💣



Descubra quem➡️ https://t.co/m0xTTC1XKB#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/Xf578seFF0 — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2023

Após ter sido indicado por Bruna ao paredão, Nicácio revelou enfrentar algumas dificuldades de convivência com a sister. O médico disse que evita ficar perto da atriz e não a responde quando ela tenta “puxar papo” com ele.

“Não tenho estômago para olhar na cara dessa garota. [...] Não tenho sangue de barata, uma hora eu estouro”, protestou o brother.





Choro e arrependimento

Aline Wirley e Sarah Aline conversam no Quarto Fundo do Mar

Um momento de emoção foi protagonizado por Aline e Sarah. A cantora terminou como uma das mais votadas da casa e teve de ser salva por Bruna. Ela foi votada por Sarah, que chorou e pediu desculpas após a decisão.

“Não posso falar para você que não doeu. Doeu muito, mas faz parte”, confessou a artista. Sarah afirmou que sabia que a líder salvaria Aline do paredão, mas revelou que a escolha “foi muito difícil”.

“Esse é um jogo que, uma hora ou outra, a gente vai se decepcionar e vai decepcionar alguém. Eu também não esperava que fosse tão cedo e da maneira que foi, mas foi o que tinha que ser”, disse.