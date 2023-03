Pela oitava vez, a casa do BBB 23 acordou mais vazia. Nesta terça-feira, 7, Key Alves levou a pior em um paredão contra Sarah Aline e Domitila e terminou como a eliminada da semana.

A saída abalou o Quarto Fundo do Mar, grupo do qual a atleta fazia parte. Pela primeira vez, a berlinda foi formada apenas por participantes do Quarto, o que foi comemorado por Fred, líder da semana e integrante do Quarto Deserto.

A jogadora de vôlei Key Alves foi a 8ª eliminada do BBB 23. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O jornalista vive um novo duelo com Ricardo, que chegou a entrar como dupla dele no programa. Após a mudança do biomédico para o Fundo do Mar, o conflito entre os dois foi, oficialmente, firmado. Fred disse que não tem medo de enfrentar o antigo “amigo” em um próximo paredão.





Veja o resumo do que aconteceu na madrugada do oitavo paredão do BBB 23

Key Alves é a eliminada da semana

Com 56,76% dos votos, Key Alves é a 8ª eliminada do #BBB23. Sarah recebeu 41,92% dos votos e Domitila Barros obteve 1,32% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/lZmqyp0v0g — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2023

A atleta Key Alves deixou o BBB 23 com 56,76% dos votos. Ela disputava a berlinda com Sarah Aline, que recebeu 41,92% dos votos e Domitila Barros, que somou 1,32%.

Tadeu Schmidt fez um discurso falando sobre os dois grupos que se formaram na casa e também sobre o fato de as três emparedadas serem aliadas no jogo. “Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado”, disse o apresentador ao dizer que a jogadora de vôlei havia sido a escolhida pelo público.





É guerra

JÁ TEM GENTE DO LADO DO BIG FONE 🗣️🗣️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/x9f7f8rZiy — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2023

Pouco tempo após a eliminação, alguns participantes já se posicionaram ao lado dos Big Fones. De um lado, Ricardo, agora integrante do Quarto Fundo do Mar, ficou de braços cruzados ao lado do telefone azul. De outro, Mc Guimê, do Quarto Deserto, permaneceu encostado no telefone amarelo.

Cezar é o mais abalado com a eliminação

💬 Cezar: "Eu nunca tive um amigo aqui."



O brother desabafou aos prantos e foi consolado por Domitila ➡️ https://t.co/D1iEyfLt7S #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/pftC5W9LZ9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2023

A saída de Key abalou os brothers do Quarto Fundo do Mar, especialmente Cezar Black. O participante chorou e foi consolado por Domitila Barros.

A modelo comemorou o fato de os dois terem voltado diversas vezes de paredões. “A gente já perdeu muitos. E, mesmo assim, poderia ter sido a gente”, disse.

Cezar não escondeu aos lágrimas ao relembrar a amizade que mantinha com a atleta. “A gente ficou muito próximo. Eu nunca tive um amigo aqui”, lamentou.





Fred comemora paredão de adversários

💬 Fred: "Foi muito mais doído do que eu imaginava, mas o plano deu certo"



Fred e Bruna Griphao comentam Eliminação de Key Alves no #BBB23 ➡️ https://t.co/URQ47lap5c #RedeBBB pic.twitter.com/sQdEzc3jzO — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2023

Líder da semana, Fred comemorou o paredão formado apenas por integrantes do Quarto Fundo do Mar. Ele causou polêmica após indicar Sarah Aline, dizendo que queria proteger a sister. Os dois chegaram a protagonizar uma discussão sobre o assunto após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 6.

Em conversa com Bruna Griphao, o jornalista afirmou: “Acertamos. Foi muito mais doído do que eu imaginava, mas o plano deu certo”.





Fred X Ricardo

Oficialmente, o duelo entre os antigos “amigos” está firmado. Após se mudar para o Quarto Fundo do Mar, Ricardo conversou com os novos aliados sobre suas atuais estratégias de voto. O brother revelou que pretende focar em três adversários nos próximos paredões: Fred, Larissa e Bruna.

Do outro lado da casa, Fred também conversou com seus parceiros no jogo sobre o biomédico. Apesar de ter afirmado que não pretende enfrentar um paredão próximo, ele revelou não sentir medo de disputar a permanência na casa com o rival.