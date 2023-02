BBB 23: Choro, discurso de Tadeu Schmidt e briga no Quarto Deserto marcam a madrugada da eliminação

A eliminação de Tina provocou fortes emoções entre os brothers na madrugada desta quarta-feira, 8, no BBB 23. O apresentador Tadeu Schmidt provocou os participantes com um discurso sobre “generais” e “soldados”, o que abalou as discussões sobre o jogo. Tadeu também emocionou Tina após dizer uma frase em umbuntu, língua natal da participante.

Briga entre os integrantes do Quarto Deserto marcou a madrugada no BBB 23. Foto: Rede Globo

Aliados da angolana, Fred Nicácio e Aline Wirley choraram abraçados após a saída de Tina. A noite também teve promessa de cabelo raspado cumprida e uma briga séria entre os membros do Quarto Deserto, que está cada vez mais próximo de se romper.





Confira o que rolou na madrugada pós-eliminação do BBB 23

Tina é a terceira eliminada do programa

Tina foi a terceira eliminada do programa, com 54,12% dos votos. Ela disputava a berlinda com Cezar Black, que acumulou 43,21% dos votos, e Gabriel Santana, que recebeu só 2,67% dos votos.

A angolana havia sido indicada por Gustavo, o líder da semana, direto para o paredão. A sister chegou a atender o Big Fone e indicar Domitila e Gabriel para lutarem pela permanência na casa.





Fred Nicácio e Aline Wirley choram abraçados

O choro tomou conta da casa após a saída da participante. Enquanto Cezar e Gabriel se emocionaram por terem sido escolhidos para permanecer no jogo, Fred Nicácio foi o que mais chorou com a eliminação de Tina.

O médico teve de ser consolado pelos outros participantes. Em determinado momento, ele e Aline, que também se emocionou após a angolana deixar a casa, choraram abraçados.





Discurso do apresentador deixou ‘pulga atrás da orelha’ em brothers

"Você já deu uma olhada na sua patente?"

O Tadeu mandou o papo!#BBB23 #BBBNoGloboplay pic.twitter.com/AGlgc6BhVu — globoplay 👁️ (@globoplay) February 8, 2023

Antes da eliminação, Schmidt escolheu “provocar” os participantes com um discurso sobre os grupos da casa. Atualmente, os brothers estão divididos entre o Quarto Deserto e o Quarto Fundo do Mar.

Tadeu lembrou o elenco de que a disputa pela permanência no jogo é sempre individual. “E quem está na linha de frente quando dois exércitos entram em combate? Não podem ser os generais. Tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente?”, questionou.

A pergunta deixou uma “pulga atrás da orelha” nos brothers, que passaram a questionar as divisões entre os dois grupos.





Fala de Tadeu Schmidt em umbundu

Um momento emocionante marcou a saída de Tina do programa. Tadeu escolheu uma frase em umbundu para se despedir da sister.

“Eu procurei as palavras certas para me despedir de você, com muito carinho, e encontrei essas aqui”, disse o apresentador antes da fala. Tina se emocionou e agradeceu: “Que honra você falar o meu dialeto”.





Cabelo raspado

Gabriel prometeu que, caso voltasse do paredão, rasparia o cabelo. Como promessa é dívida, o brother aproveitou a madrugada para raspar o topo da cabeça. O ator se divertiu com outros brothers e brincou sobre o novo ‘estilo’: “’Calvão de cria’”.





Quarto Deserto prestes a rachar

Se antes a divisão do Quarto Deserto já estava abalada, o discurso de Tadeu serviu para que as relações entre os participantes ficassem ainda mais tensas. Cara de Sapato, que se mostrou o mais descontente com a estratégia, chamou os aliados para uma “reunião”.

A conversa, porém, não terminou bem. O lutador chegou a se aproximar de Key Alves e Gustavo, membros do Quarto Fundo do Mar, o que fez com que os participantes o acusassem de revelar os planos do grupo aos adversários.

Amanda, a amiga mais próxima de Cara de Sapato na casa, resolveu conversar com o brother sobre a atitude. “Você está completamente certo no posicionamento do grupo, de seguir seu coração. Mas, nessa parte, você vacilou”, disse sobre os comentários do lutador a Key e Gustavo.

Após, Sapato pediu desculpas aos aliados. “Só para pedir desculpa se, de alguma forma, eu expus o jogo da ‘galera’. Não era a minha intenção”, afirmou.





