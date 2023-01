‘BBB 23′: Conheça os quatro participantes da Casa de Vidro

O jogo do Big Brother Brasil já começou e, nesta terça-feira, 10, a apresentadora Ana Clara anunciou quem são os participantes da Casa de Vidro. A Casa foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com os quatro possíveis brothers.

Eles disputarão a preferência do público para garantir a vaga na casa mais vigiada do Brasil. Dois deles serão escolhidos para participar do programa que estreia no próximo dia 16.

Leia também ‘BBB 23′: Casa de Vidro começa nesta terça-feira e Boninho revela local; confira

Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro ocorre antes do reality.





Giovanna

Conheça os participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23'. Foto: Rede Globo

Tem 25 anos, é empresária e natural de Campinas (SP). Mora no Rio de Janeiro desde os 17 anos. Ela também é gamer e conta ter sido emancipada para superar uma crise financeira na família. Atualmente, ela tem uma dívida de R$ 100 mil e quer ganhar o prêmio do programa para ajudar no tratamento do pai, que tem câncer de próstata.





Manoel

Conheça os participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23'. Foto: Rede Globo

Natural de Cuiabá, Mato Grosso. Tem 32 anos e é médico psiquiatra. Ele define a sua personalidade como “agridoce”: é sarcástico, mas brincalhão ao mesmo tempo. Cresceu em uma família evangélica e começou a explorar sua sexualidade na faculdade. Raphael, com quem está junto há 11 anos, foi o primeiro homem que beijou.





Paula

Conheça os participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23'. Foto: Rede Globo

Continua após a publicidade

Natural de Jacundá, no Pará. Tem 28 anos e é biomédica. Religiosa, ela disse que acreditava que teria uma chance no programa até 2024. É funcionária pública há 8 anos e hoje conseguiu pagar a faculdade do irmão e sustentar a mãe. Diz que seu jeito falante e impaciente pode incomodar as pessoas, mas se considera feliz e alegre.





Gabriel

Conheça os participantes da Casa de Vidro do 'BBB 23'. Foto: Rede Globo

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tem 24 anos, mora em Florianópolis e é modelo. Ele chegou a trabalhar como administrador, mas optou por largar a carreira para se dedicar em posar para fotos. Tem mais de 50 tatuagens e já ficou com famosas como Anitta e Luísa Sonza.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais