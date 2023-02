A madrugada após a formação do paredão no BBB 23 foi agitada e mudou os rumos da casa nesta segunda-feira, 13. Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda disputam a permanência no jogo, mas Cristian acabou como o grande alvo de uma briga generalizada que tomou conta dos brothers.

Briga generalizada tomou conta do BBB 23 nesta segunda, 13.

Tudo começou com a dinâmica de votação aberta, em que o empresário escolheu votar em Fred Nicácio, um de seus aliados. Foi o suficiente para que o participante passasse a ter as estratégias expostas e para que o grupo Fundo do Mar chegasse ao fim.





Confira tudo o que aconteceu na madrugada depois da formação do paredão

Quarta berlinda formada

Mc Guimê, Amanda, Bruno e Paula disputam, oficialmente, a permanência no BBB 23. O médico Fred Nicácio chegou a ser o mais votado na casa, mas conseguiu fugir da berlinda após a disputa na Prova Bate e Volta.

A dinâmica de votação aberta, porém, instaurou o clima de “guerra” entre os brothers. Cristian, um dos aliados do médico, decidiu ignorar o combinado entre o Quarto Fundo do Mar e optou por votar em Nicácio.

Foi o suficiente para que as alianças rompessem e para que Domitila e Sarah Aline, também aliadas, escolhessem votar no empresário no domingo.





Cristian tem jogo exposto

Após a “traição”, Sarah resolveu expor as estratégias do ex-aliado aos adversários. Em uma conversa com Paula, a psicóloga revelou que Cristian disse querer se aproximar da biomédica e de Bruna Griphao apenas para coletar informações.

Irritada, Paula desabafou com a atriz. “Ele disse que votava em mim, disse que não confiava em mim, disse que se aproximou de mim e de você para ter informações do grupo. [...] Era só para isso que a gente servia”, disse.





Paula soca a parede

As revelações fizeram com que Paula “declarasse guerra” contra o empresário e socasse a parede. Algumas falas da biomédica foram criticadas nas redes sociais. O perfil de Cristian chegou a publicar uma nota de repúdio contra algumas frases ditas pela sister.

Paula prometeu fazer da vida do empresário “um inferno”. Bruna e Aline Wirley, porém, deram uma “bronca” na biomédica, aconselhando que ela refletisse sobre o que diz dentro da casa.

“Você tem que falar as coisas direito. Você tem que tomar cuidado com as coisas que saem da sua boca. Pensa antes de falar”, afirmou a atriz, apontando o dedo para Paula.

Bruna chama Cristian de ‘psicopata’

A BRUNA CHAMANDO O CRISTIAN DE PSICOPATA TO PASSANDO MAL

Bruna também se irritou com as revelações sobre o brother. Cristian tentou conversar com a atriz, mas a participante condenou as estratégias do empresário e o chamou de “psicopata”.

“Você é um psicopata. Nunca mais fala comigo. Você é nojento, você é um psicopata”, declarou a artista.





Briga toma conta da casa

Demorou pouco para que o clima tenso tomasse conta da casa. Acompanhado de outros brothers, Fred criticou as atitudes de Cristian, dizendo que ninguém confia mais no empresário.

“Não se fala de mulher desse jeito. [...] Você é tão traíra que o seu jogo te traiu. Você aceita e acabou. Não adianta você falar mais nada. Ninguém da casa e do Brasil inteiro acredita em uma palavra que você fala”, protestou o jornalista.





Rompimento oficial do grupo Fundo do Mar

"Me arrependo de ter feito o grupo não votar em você", dispara brother 🔥



Confira o momento da treta

Se antes a relação entre os grupos já estava abalada, as atitudes de Cristian foram a “gota d’água” para que o Quarto Fundo do Mar, oficialmente, deixasse de jogar em conjunto.

Gustavo, o líder da semana, disse que ele e Key Alves escolheram romper as alianças. Em conversa com Cara de Sapato, o brother revelou não confiar mais em ninguém.

“Não tem como mais jogar em grupo. Eu não confio mais em ninguém. Gosto muito de todo mundo, mas eu e a Key estamos saindo do grupo”, declarou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais